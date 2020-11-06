جامعة سوهاج تختتم مهرجانها الرياضي الأول للألعاب الفردية والجماعية والترويحية

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج ، ختام فعاليات المهرجان الرياضي الأول للألعاب الفردية والجماعية والترويحية، والذي نظمته إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وأقيم على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم على مدار يومين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالله وكيل كلية التربية الرياضية للتعليم والطلاب، صبري محمود مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من مسئولي النشاط الرياضي.





قال "عزيز"، إن المهرجان ينظم للمرة الأولى بمشاركة ٥٦٠ طالبا وطالبة بجميع الكليات، ويهدف إلى بناء جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، بالإضافة إلى المساهمة في توظيف طاقات الشباب وصقل مواهبهم، بما يعود بالنفع عليهم في اكتساب مهارات إضافية تساعدهم في الحياة العملية بعد التخرج.





وأشار إلى أن إدارة الجامعة تهتم بشكل خاص بالأنشطة الرياضية وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب لممارستها، لذلك يتم تنفيذ فعاليات تتناسب مع ميول ورغبات الطلاب من أجل رفع المستوي الفني والمهاري لفرق الجامعة الرياضية.





وأضاف صبري محمود، أن فعاليات المهرجان تضمنت برنامج منافسات شمل ألعاب جماعية، فردية، وترويحية، حيث شملت ألعاب خماسي كرة القدم، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة وتنس الطاولة، موضحًا أن البطولة أقيمت بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.









وأكد نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه في نهائي بطولة كرة القدم الخماسي فاز بالمركز الأول كل من فريق المدن الجامعية (طلبة)، وفريق كلية التربية الرياضية (طالبات)، مضيفًا أن بطولة الكرة الطائرة انتهت بحصول فريق كلية التربية الرياضية على لقب البطولة لإحرازه المركز الأول في منافسات الطلبة والطالبات.





كما ذكر الخطيب محمد، أخصائي بإدارة النشاط الرياضي، أن نتائج بطولة تنس الطاولة فردي(طلبة) أسفرت عن فوز محمد كمال عبد اللطيف الطالب بكلية تكنولوجيا التعليم بالمركز الأول، أما بالنسبة (للطالبات) فقد فازت بالمركز الأول أسماء عبد الظاهر محمد الطالبة بكلية التربية، مشيرًا إلى أن بطولة كرة السلة 3×3 انتهت بحصول فريق كلية التربية الرياضية علي المركز الأول في منافسات الطلبة، وأيضًا حصول فريق كلية الآداب علي المركز الأول في منافسات الطالبات.