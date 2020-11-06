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مرأة

هاف ستومك وهوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.


وخطفت شقيقة هنا الزاهد الأنظار بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة مرتدية هاف ستومك باللون السود اللامع مكشوف الكتف والصدر ونسقت معه هوت شورت باللون الاسود. 


أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها المموج الأشقر.

ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

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