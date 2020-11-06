لو مبتحبش طعمها.. 3 بدائل صحية ولذيذة للقهوة

تم ربط شرب القهوة بالعديد من الفوائد الصحية، مثل إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري ومنع ظهور أمراض الكبد وما إلى ذلك، وتعد القهوة من أكثر المشروبات التي يتم تناولها بشكل شائع، فضلًا عن المشروبات التي يتم تجنبها بشكل شائع.
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وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز البدائل الصحية للقهوة...
ونظرًا لارتفاع نسبة الكافيين، يتجنب الكثيرون شرب القهوة نظرًا لخطر العصبية والإسهال والتعرق المفرط وما إلى ذلك، وفي الوقت نفسه ، يتجنب البعض الآخر القهوة لمذاقها الداكن والمر.
- ماء الليمون
ثبت أن شرب ماء الليمون يوميًا له آثار إيجابية على صحة الكلى والقلب ، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وزيادة مستويات الطاقة والمناعة ، ويعد بدء يومك بكوب من ماء الليمون دائمًا خيارًا جيدًا فهو خالي من السعرات الحرارية والكافيين.
- الشاي الأسود
مشروب آخر شائع الاستهلاك حول العالم ، الشاي الأسود أقوى في النكهة ويحتوي على نسبة كافيين أكثر من أنواع الشاي الأخرى ، ولكنه يحتوي على كافيين أقل من القهوة، الشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة والمركبات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم ، من بين العديد من الفوائد الصحية الأخرى.
- قهوة الهندباء
جذور الهندباء مفيدة للهضم وصحة الأمعاء وهي مصدر غني للإينولين، مذاق جذر الهندباء مثل القهوة ولكنه خالٍ من الكافيين ، لذا فهو أقرب مشروب يمكنك الحصول عليه من القهوة.