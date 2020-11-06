قبل البريكست.. بنك جولدمان ساكس يعتزم نقل أصول بـ 60 مليار دولار خارج بريطانيا

يعتزم بنك جولدمان ساكس تحويل أصول تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار من المملكة المتحدة إلى فرانكفورت، وهي أحدث علامة على أن البنوك تعزز عملياتها في الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا منه.





ويخطط البنك الأمريكي لنقل ما بين 40 إلى 60 مليار دولار إلى فرعه في ألمانيا بحلول نهاية العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم نشر أسمائهم في مناقشة معلومات خاصة.





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ووفقًا لتقريره السنوي، حصل فرع بنك جولدمان ساكس، ومقره فرانكفورت، والذي سيضم الأصول، على 3.4 مليار يورو فقط (4 مليارات دولار) في نهاية العام الماضي.





وقال أحد الأشخاص إن البنك قد يحوِّل المزيد من الأصول بمرور الوقت؛ إذا نمت أعماله القارية.





ورفض متحدث باسم جولدمان ساكس التعليق.





ومع أقل من 40 يوم عمل حتى انتهاء الفترة الانتقالية في المملكة المتحدة، تعمل البنوك الدولية على تسريع خطط تعزيزها في أوروبا للتعامل مع الزيادة في نشاط العملاء اعتبارًا من الأول من يناير حتى لو أبرم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صفقة تجارية.





ومن بين البنوك الأخرى التي سيتم تعزيزها في المركز المالي لألمانيا Citigroup . وUBS Group AG وStandard Chartered Plc.





وفي سبتمبر سارع جولدمان خططه لنقل أكثر من 100 موظف من لندن إلى مدن أوروبية بينما طلبت JPMorgan من حوالي 200 موظف الانتقال.



