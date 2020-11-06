هويدا دويدار تكتب: معضلة الخداع السياسي

إن الخداع الناعم والخيوط العنكبوتية التى تنسج حول المنطقة العربية تعد من أكبر العمليات الشيطانية، لقد كشف الباحثون أن ذكر العنكبوت ينجح فى الكثير من الأحيان فى خداع حبيبته بتقديم القماشة الحريرية من دون حشرة فى داخلها فعندما تتبين الأنثى تعرضها للخديعة يكون العنكبوت قد تزوجها.





فسياسة الخداع وبيع الوهم لبعض الدول فهو طريق سهل لصيد الفرائس فلغة الخداع لها مهاراتها فالدقة فى دراسة احتياجات الدول وتطلعات الحكومات والشعوب بمنهجية يجعل الأمر فى غاية السهولة إذا كانت هناك مغريات لسد الاحتياجات والوعود بتسخير كافة الإمكانات.

فدستور الخداع السياسى أن الغاية تبرر الوسيلة .. فهذا الدستور لا ينطوى على أى أخلاقيات فلا مانع من الكذب والمكر وشراء الذمم وأن كل شيء فى الحياة متاح فى معركة الوسائل التى تمكن من بلوغ الغايات المنشودة فهل هناك من لا يعلم بحلم اليهود ؟!!!!! فنحن نخدع أنفسنا إن صدقنا الوجه البريء .





فخداع المرء لنفسه أنه يظن أنه أذكى من الأخرين ففى الماضى كانت تمارس علينا سياسات التجهيل إلا أننا الآن نمارسها على أنفسنا

فصناعة الصورة الجيدة التى تتجه إليها الدول للمبالغة والكذب فيما يتعلق بأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين صورتها فى الأوساط الخارجية هو ما يترتب عليه تأييد الدول المحيطة والقدرة على الدخول فى علاقات وإبرام معاهدات مع الدول الأخرى.

وكثيرا ما تخفى تلك الدول صورتها الحقيقية كمجتمع طبقى رافض للعرب حتى وإن كانوا يهودا ولم يتقبلوا وجود حرية للعبادة على أراضيهم وتدخلها فى شئون دول أخرى والتغطية على هذا التدخل بالأكاذيب لما يثيره هذا التدخل من استياء وما قد يسببه من غضب عالمى ضد تلك الدولة.





*فحقيقة عالم السياسة أن النفاق السياسى يتجلى فى مفهوم (أنا وأنت نكسب )

*فى حين أن الصراع السياسى مفهومه (إما أنا وإما أنت ) والعكس

وحرب المصالح تقول (إذا أنا كسبت فأنت الخاسر ) والعكس

وهى حقيقة أى معركة أو صراع

ففى أى عصر لم يكن هناك صراع سياسى بين العرب وإسرائيل ؟!!!

وفى أى عصر لم يكن هناك حرب للمصالح بين العرب وإسرائيل ؟!!

فما نحن فيه اليوم هو نفاق سياسى على انها توهم الأطراف الأخرى أن المكسب متكافئ ومتبادل !!

فكما يقال الحلبة لا تتسع لإثنين فسيخسر من لم يفهم