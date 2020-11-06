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رياضة

أحمد بكري مديرا فنيا للفيوم بالقسم الثانى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:08 م
احمد بكري
احمد بكري
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كتب: رباب الهوارى
استقرت إدارة شركة u sport الراعية لفريق الفيوم على إسناد مهمة الإدارة الفنية للاعب الاسماعيلي والجونة والشمس السابق أحمد بكري لقيادة الفريق فنيا بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وكان بكري قد أسس فريق "جينيس" وصعد به الي دوري القسم الثالث بمجموعة الجيزة ثم قاد فريق القومي أحد أندية القسم الثالث بالقاهرة وحقق به مركز متقدم في جدول الترتيب . وسوف يبدأ فريق الفيوم فترة الإعداد للموسم الجديد بملاعب المدينة الرياضية بدمو. 

 وسوف يعلن بكري خلال الساعات القادمة تشكيل الجهاز المعاون له والاعلان أيضا عن صفقات جديدة لتدعيم الفريق من أجل تكوين فريق قادر علي حسم بطاقة التأهل للدوري الممتاز خلال هذا الموسم .

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