أحمد بكري مديرا فنيا للفيوم بالقسم الثانى

استقرت إدارة شركة u sport الراعية لفريق الفيوم على إسناد مهمة الإدارة الفنية للاعب الاسماعيلي والجونة والشمس السابق أحمد بكري لقيادة الفريق فنيا بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.





وكان بكري قد أسس فريق "جينيس" وصعد به الي دوري القسم الثالث بمجموعة الجيزة ثم قاد فريق القومي أحد أندية القسم الثالث بالقاهرة وحقق به مركز متقدم في جدول الترتيب . وسوف يبدأ فريق الفيوم فترة الإعداد للموسم الجديد بملاعب المدينة الرياضية بدمو.



