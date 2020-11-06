مصطفى بكري يتقدم ببلاغ ضد صفحة روجت شائعة إصابته بكورونا.. فيديو

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن صفحة مزيفة تحمل اسم "أسيوط الاخبارية"، نشرت اليوم شائعة مغرضة ضدى حيث كتبت "إصابة مصطفى بكرى بفيروس كورونا وحالته غاضبة جدا".





وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"،أدمن الصفحة كتب أيضا كومنت ساخرا قائلا:" إنها البشرى".





وتابع مصطفى بكرى قائلا:" بتقدم الآن على الهواء ببلاغ للسيد مساعد وزير الداخلية للاتصالات والانترنت ضد هذه الصفحة "أسيوط الاخبارية" واتمنى التحقيق واتخاذ إجراء ضدها".



