AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالك هيبقى العمدة.. فاروق الباز يحكي قصة نادرة تسببت في حرمان والدته من التعليم.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إن أكبر خيبة حدثت لمصر في التعليم كانت أيام مبارك، مشيرا إلى أن القيادة السياسية الحالية بدأت تسير في الطريق الصحيح منذ توليها المسئولية في ملف التعليم.

وأضاف «الباز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن والده كان يتحدث اللغة العربية الفصحي، وكان دائما يقول لهم "من يعلم فعليه أن يعلم الناس وإلا ما نفع في علمه"، موضحا ان هذا أفضل شئ تعلمه من والده وأصبح يفعل ذلك طيل حياته حتي الآن.

واشار الدكتور فاروق الباز، إلى أن والده كان مهذبا جدا ويحترم كل الناس والذي ساعده في ذلك والدته بسبب انها كانت لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الناس ولكنها لم تكن تعرف تقرأ أو تكتب.

وأوضح، أن هناك موقفا لا يمكن ان ينساه أبدا، قائلا "في مرة كنت راجع من المدرسة وانا فى أولي ثانوي..ولقيت والدي ووالدتي في الجنينة قاعدين ووالدي بيعلم والدتي القراءة والكتابة من البداية".

وقال إنه عند سؤاله لوالدته: لماذ لم تكمل تعليمها في الصغر؛ أجابته قائلة "أنا لما كنت فى الابتدائي كنت شاطرة جدا، واخويا كان معايا في نفس الفصل، ومكانش بيجاوب، ودايما المدرس بيقوله اختك الصغيرة بتجاوب وانت لا.. فقام اخوها قال لوالدها الحوار اللي حصل.. فقالي والدي مش هتروحي المدرسة تاني؛ عشان اخوكي هيبقي العمدة، ولازم هو اللي يتعلم.. ومروحتش المدرسة تاني".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي للطالب إبراهيم عبد الناصر: هاتلي فريسكا وتعالى المكتب|شاهد

وزير التعليم العالي عن الرئيس السيسي: محقق الأحلام

مكنتش أعرف يعني إيه جيولوجيا.. فاروق الباز: رغبتي كانت طب ومجموعي دخلني علوم

أُغتُصب بـ50 ريال| الباز: الهارب محمد علي يشرب خمور بـ40 الف جنيه في الشهر

من مسقط رأسه في المنيا .. أسرة شهيد التنمر بالمنوفية تطالب بالقصاص من قاتليه |شاهد

حاسس بالتقصير.. نجل السادات يكشف مشاعره يوم اغتيال والده

ترشيحاتنا

صدمة في ليفربول.. كلوب يعلن غياب نجمي الفريق عن مباراة مان سيتي بالدوري

بـ جينز قصير .. لقاء الخميسي تثير الجدل على إنستجرام

مفاجأة.. محلل سياسي: هذا الأمر يساهم في حسم جو بايدن لـ الانتخابات الامريكية

تضعف مناعتك.. أطعمة يجب تجنبها أثناء جائحة كورونا

متى ترفع السبابة خلال جلسة التشهد في الصلاة؟

إنسانية الملك.. قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة

هاني الناظر يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا

بدلة لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير