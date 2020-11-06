AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب ضربة جزاء .. أحمد حجازي يُنهي خلافا بين لاعبين باتحاد جدة (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:34 م
لاعبي اتحاد جدة
لاعبي اتحاد جدة
Advertisements
مجدي سلامة
نجح الدولي المصري أحمد حجازي مدافع نادي الإتحاد السعودي في فض اشتباك بين لاعبي فريقه بسبب الخلاف حول تسديد ركلة الجزاء بين رومارينهو البرازيلي والصربي بروفيتش.

وشهدت الدقيقة 56 خلافا بين ثنائي اتحاد جدة حول تسديد ركلة الجزاء حيث كان يريد اليكساندر بريوفيتش تنفيذ الكرة إلا أن أحمد حجازي قام بممارسة دور القائد وتدخل من أجل يُسدد رومارينهو ضربة الجزاء.

ونجح رومارينهو في تسديد ضربة الجزاء ليحرز الهدف الأول لفريقه وتصبح النتيجة 1/0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ومن المقرر أن ينضم حجازي إلى صفوف المنتخب المصري في الفترة المقبلة  لمواجهة منتخب توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2022.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاهلي يُبكي فرق الدوري| يهزم الإسماعيلي بثلاثية ويضيفه لقائمة ضحاياه

الـ VAR ينصر طنطا ويلغي ركلة جزاء للزمالك

أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة لأول مرة أمام الأهلي

ملك ضربات الجزاء.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول

ترشيحاتنا

بعد العثور عليها مقتولة.. تشييع جثمان طالبة أسوان لمثواها الأخير| صور

لأول مرة.. ألمانيا تعلن تقديم أول تطعيم ضد فيروس كورونا..فيديو

رغم اتفاقهما| تأجيل صفقة انتقال عنتر من الزمالك إلى المصري.. اعرف التفاصيل

هاني الناظر يكشف حقيقة توصل ألمانيا لـ علاج فيروس كورونا.. فيديو

تسلل إلى المنزل.. كلب ضال ينهش رضيعًا حتى الموت بالإسكندرية

الميراث القاتل.. مصرع شقيقين وإصابة والدتهما فى مشاجرة مع أبناء عمهم بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها