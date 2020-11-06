نائب الشيوخ: المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب شعبي ومهمة وطنية

وجه النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، رسالة تقدير واحترام وإجلال الى الشعب المصرى العظيم، البطل الأول لمعركة البناء والتنمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وطالب عفيفي جموع المصريين فى المحافظات التى ستشهد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب خلال يومي الاقتراع غدا وبعد غد، بضرورة المشاركة بكثافة و إختيار النواب الذين يثقون في إمكانياتهم ووطنيتهم وقدراتهم على القيام بدورهم التشريعى الذى يتسق ويتكامل مع دور القيادة السياسية والحكومة فى بناء مصر الحديثة، وهو ما يتحقق على أرض الواقع من نجاحات كبرى فى الداخل ونجاحات أكبر على المستويين الإقليمى والدولى بسياسة مصرية شريفة و واعية وقوية.





ودعا عفيفى، الشعب المصرى للنزول بكثافة الى اللجان الانتخابية، دعما للوطن واستكمال بناء مؤسساته التشريعية، مطالبا بضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصحية اثناء المشاركة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، حتى يحمى المواطن نفسه ووطنه ومستقبله، فهذا الاستحقاق واجبا وطنيا وحقا دستوريا أصيلا للشعب المصرى العظيم مصدر كل السلطات وبطل معركة الوعي التي يقودها الرئيس السيسي .





وقال عفيفي أن الشعب المصرى العظيم شارك بكثافة فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، ووجه رساله للمواطنين فى محافظات المرحلة الثانية قائلا: "لا تترددوا فى المشاركة واختيار أفضل من يمثلكم، شاركوا فى الحفاظ على تاريخكم وحاضركم وبناء مستقبلكم ومستقبل الأجيال القادمة، وقدموا للعالم أجمع صورة حضارية معروفة عن الشعب المصرى، ولا تتركوا الساحة لإعلام الخراب والتضليل ان ينال من عزيمه هذا الوطن وشعبه وقادته، لقنوهم درسا فى الوطنية والوعى والالتزام والحرص على قوة هذا الوطن ومؤسساته".





وأضاف عفيفى انه يعول على الشعب المصرى بكافة فئاته‘ خاصة المرأة والشباب، فهما دائما يضربان أعظم الأمثال فى هذه الأدوار الوطنية والاستحقاقات الكبرى.