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عضو بالحزب الجمهوري: جو بايدن يتفوق على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية حتى الآن

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:51 م
جو بايدن وترامب
جو بايدن وترامب
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قال الدكتور هاشم كريم، عضو اللجنة العليا بالحزب الجمهوري الأمريكي، إن المرشح الرئاسي جو بايدن يتفوق علي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتي الآن.

وأضاف «كريم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه يعتقد أن تعامل دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا المستجد والقبض علي عدد من الأفارقة أبرز أسباب تفوق بايدن عليه.

ومن جهته، قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إنه يتوقع إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية بين دونالد ترامب وجو بايدن بشكل رسمي بعد أسبوعين.

وأضاف «الباز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن هناك 25% زيادة في أعداد الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 عن انتخابات 2016.

ونوه الدكتور فاروق الباز، إلى أنه من المتوقع أن يقوم دونالد ترامب وعائلته بتحريض المواطنين للقيام بمظاهرات في حال فوز جو بايدن بالرئاسة.

وأوضح الدكتور فاروق الباز، أنه لا يمكن رفض تسليم السلطة في الولايات المتحدة الامريكية للفائز في الانتخابات، مشيرا إلى أن أعضاء الكونجرس أجبروا نكسون من قبل على ترك البيت الأبيض.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية قادرة على التعامل مع السياسة الأمريكية في حالة فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

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