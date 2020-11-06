أحمد فريد يكتب: ليه الفضاء.. وفي مجاعات على الأرض؟

لو كنت مهتما باكتشافات الفضاء، فممكن جدا إنك عملت محادثة شخص يعتقد أنه مضيعة للوقت والفلوس، نروح الفضاء لا مهتمين ببيتنا الحالي وهو الأرض؟ لماذا بنصرف الفلوس دي كلها لزيارة كواكب تانية ولسا في أطفال بيعانوا من الجوع حول العالم.





لكي نكون عادلين مع بعض، الأسئلة دي معقولة . و ي المقالة دي، هناقشكم، إذا كان استكشاف الفضاء طريقة مجزية لصرف مواردنا القيمة.





أنا أحمد فريد، من عمليات الفضاء، الموجود بوكالة الفضاء الألمانية....





تعالو نبدأ بفكرة أن الأموال التي يتم إنفاقها في مشروعات الفضاء هي فلوس في الهوى ... ميزانية وكالة ناسا للسنين فاتت حوالي نصف بالمائة 0.5% من إجمالي الميزانية التقديرية للولايات المتحدة. حوالي أقل من 21 مليار دولار بشويه . شكلها في الأول كدة فلوس كتير جدا.





ممكن نصرف الفلوس دي لبناء ملاجئ أو مدارس أو أي حاجة شبيهة، صح؟ أكيد ... ولكن خلونا نبص على بعض المشاريع التانية اللي بتساهم في الاقتصاد برضو . المستهلكين صرفو 20.8 مليار دولار على ماكدونالدز السنه اللي فاتت . يعني حوالي أكثر من إتنين مليار دولار أكثر من اللي بتصرفه ناسا.





في سنة 2017 في الولايات المتحدة بس، الناس صرفت 120 مليار دولار (مائة وعشرين مليار دولار) على التبغ، وخاصة السجائر. و دا ستة أضعاف الميزانية السنوية لوكالة ناسا . دلوقتي ، إذا قرأنا المجالات الثلاثة للإنفاق، أي مشروع برأيك بيساهم بشكل أكبر في المجتمع؟ استفدنا بإيه من الصرف على ماكدونالدز؟ وجبة غداء سريعة ومعدل السمنة المجنون. طيب، والتبغ؟ سرطان ...بس . طيب احكيلي عن مهمات الفضاء؟ ولا حاجة، بس ، أقمار الطقس ، نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، إضاءة LED ، أنظمة تنقية المياه اللي كتير من البلاد معتمدة عليه ، تقنيات عزل المنزل ، سماعات الرأس اللاسلكية ، الأطعمة المجففة بالتجميد ، كاشف الدخان الحديث (جهاز الإنذار ) ، فأرة الكمبيوتر(ماوس) ، وعدد لا يحصى من الأدوات والجوانب الأخرى المفيدة بشكل كبير على المجتمع الحديث التي بنعتبرها حياة يومية عادية.





بتنشر وكالة ناسا كل سنة منشورًا اسمه Spin-off. اللي بتعرض فيه الاستخدامات المدنية للتكنولوجيا التي طورتها وكالة ناسا أو الوكالات الأخرى بالاشتراك معها. القائمة واسعة وتتضمن عددًا كبيرا من التقنيات التي تقلل بشكل كبير من مقدار المعاناة في أماكن على الأرض زي إفريقيا ، اللي من مشاكلها الأساسية هي الحصول على المياه النظيفة.





بكدا، في المرة اللي جاية لما شخص يدعي أننا نهدر الأموال التي ممكن نصرفها على تحسين الحياة هنا على الأرض، فكرهم بكل تطويره حصلت كنتيجة مباشرة لصناعة الفضاء . حتى في نقطة إن استكشاف الفضاء شيء غير موضوعي، برضو مش مضيعة للمال ، لأنه يساهم في تكنولوجيا مفيدة أكثر بكثير من العديد من الصناعات الأخرى.





زي في حاجات كتير، في عند الناس فكرة نبيلة بس غلط هي أنه ممكن نعيد تخصيص نفس الأموال دي للإنفاق على المساعدة في حل المشاكل في العالم . على سبيل المثال ، هيقولو حاجات زي ، ممكن حفر ألف بئر بلمبلغ دا . الفكرة جميلة ، لكنها ساذجة. هل تعتقد فعلا أنه لو لم يتخصص 0.5% نصف في المائة من الميزانية لأبحاث الفضاء ،هيتم إنفاقها على المساعي الإنسانية ؟ طبعا لأ ، فاحتمال كبير أن يتم إلقائها في ميزانية (الدفاع) الهائلة على الطائرات المقاتلة أو صواريخ توماهوك . دا كدا بالظبط يشبه لما كنت مبتكملش عشاك و أنت طفل و والدتك تقولك ، في أطفال تانيه جعانين و محرومين و نفسهم فالأكل المتبقي منك دا .. طيب ، صح جدا ، إيه اللي أنا المفروض اعملو ؟؟ ماهو سواء أكلت أو ماكلتش ، هما لسة جعانين . و مش هعرف ابعتلهم بقيت أكلي بالبريد.





الإنفاق على الفضاء ، يعد هذا ادعاءً أكثر سخافة. لأن التكنولوجيا اللي بنطورها لبعثات الفضاء تعود بالفائدة المباشرة والقابلة للقياس على السكان المعرضين للخطر حول العالم. علشان كدا ، في الحقيقة ، إن عدم إنفاق الأموال على صناعة الفضاء سيكون بالتأكيد أسوأ من إنفاقها وترك التكنولوجيا لاستخدامات مدنية.





شكوى كبيرة تانية عند بعض النقاد هي أننا نتعامل مع الأرض بشكل سيء للغاية ، وإن إحنا كبشر تسببنا في كثير من الضرر فعلا و إن يكون من أولويتنا الأولى . ممكن كلنا نتفق على النقطة دي، إحنا عاملنا كوكبنا بطريقة وحشة جدا . عندنا جزر عائمة من القمامة في المحيطات. سرعت تغير المناخ بمعدل ينذر للخطر ، وده بفضل استخدام الوقود البترولي وتربية الحيوانات الصناعية. إحنا فعلا بنشوف عواقب مناخ عالمي متضرر بشكل متقطع (مش حار جاف صيفا ومعتدل ممطر شتاء) زي ما كان مكتوب فالكتب زمان، واعتقادنا أننا هنكون بشكل أفضل في أي مكان آخر في الكون. دي نقطة كويسة وعادلة، بس نقطة سطحية جدا، أيوة، بسبب جشعنا ونزعتنا الاستهلاكية عملنا أضرار لا يمكن إصلاحه بالأرض. لكن عارفين إزاي نساعد والحل إيه؟ التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية مثلا ! طيب ، وتعرفو أنت اكتشفنا دا فين ؟ و فين أفضل طريقة لتصنيع وتنفيذ تكنولوجيا الطاقة الشمسية بكفاءة؟ الفراغ المتجمد في الفضاء . بفضل صناعة الفضاء ، نحن قادرون على الاستفادة والاستفادة من المصفوفات الشمسية الفعالة بشكل غير عادي هنا على الأرض ، و ده بيساعد على تقليل الحاجة إلى الطاقة من الوقود الأحفوري (البترول) في المستقبل ، يمكننا نقل تصنيعها للأرض إلى الفضاء لتقليل تأثيرنا البيئي بشكل أكبر.









في ملاحظة تانية مالهاش صلة إلى حد ما ، أن لو شخص قال ، إن استكشاف الفضاء هو إهدار للمال لأننا بندمر الأرض، فكرهم بالتصويت لممثلين ناصرين للبيئة ليهم منصة قوية للطاقة الخضراء. إذا انتخبنا سياسيين يحترمون الأرض ، هيتحسن الوضع تدريجي، وهنشوف أمثله أكتر من الطاقة المتجددة لتحل محل البترول، وهتكون الأرض مكان أخضر للأجيال القادمة وهيكون ليهم رفاهية تطبيق عقولهم على المزيد التحديات المتقدمة لاستكشاف الفضاء.





ورد آخر على الفكرة، أن ترك الأرض هو إهدار للمال، زي ما إحنا مصدقين دلوقتي بقدر ما ن أننا الحياة الوحيدة الواعية في الكون كله، لو حصل في يوم من الأيام، كوكب ضخم يقتل كويكبًا في طريقنا ، فإحنا كدة خلصنا خلاص!!! انتهى جنسنا و كل الأنواع الأخرى على الأرض. في أيه سبب أكبر ممكن نلاقيه أكبر من استمرار جنسنا البشري؟ أعتقد أنه ممكن تقول ، إذا مات الجميع ، فلن يعاني أحد . لكن دا مايهمش في حاجه من خلال إنفاق الأموال على مهمات الفضاء. إحنا النهاردة بناسس الأجيال القادمة لإنشاء مستعمرات في أماكن أخرى من النظام الشمسي و ده اللي هيمنح البشرية نسخة احتياطية في حالة طمس الأرض في كارثة طبيعية غريبة أو حرب نووية.





وأخيرًا و ممكن تكون الإجابة الأكثر صدقًا على سؤال ، ليه تتعب نفسك و تسيب الأرض؟ لأن دا اللي إحنا بنعمله كبشر . البشر دايما وراء الاستكشاف . إيه اللي ورا الجبل اللي هناك؟ في إيه بعد البحر أو المحيط؟ بنعمل كدا و بنتغلب على العقبات دي ، مش لأننا مضطرين ، ولكن لأننا عايزين كدا . عندنا الدافع الفطري للتعلم و الاستكشاف لنصبح أفضل نسخة من أنفسنا. واستكشاف الفضاء هو الامتداد الطبيعي لقصتنا وتاريخ المغامرة ومعرفة المجهول.









علشان كدا ، في المرة اللي جايه ، فيها مناقشة مع شخص يعتقد أن استكشاف الفضاء مفيش فايده منو !! بقى عندك بعض الإجابات . التكنولوجيا التي طورناها لبعثات الفضاء ليها استخدامات لا حصر لها هنا على الأرض بما في ذلك الطاقة الخضراء والأدوات اللي يستخدمها الإنسان ، فنحن ننفق جزءًا بسيط ونحصل منها على أكثر بكثير مما نحصل عليه من الصناعات الأخرى الأكثر تكلفة بكثير. طريقة للمساعدة في ضمان بقاء البشرية ، سواء على الأرض أو بين النجوم. ومن طبيعتنا أن نذهب بجرأة إلى حيث لم يذهب أحد من قبل.



