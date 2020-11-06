وثائق سرية تفضح تجاوزات أردوغان ضد القانون التركي.. فيديو

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بتجاهل أحكام القانون، وبالتستر على مخالفات رجاله، وهو ما انفرد بنشره موقع "خط أحمر" الإخباري.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن تنصتا سريا كشف أن وزير الاقتصاد الأسبق الذي يشغل منصب رئيس لجنة المعلومات والتكنولوجيا في البرلمان التركي حاليًا، مصطفى علي طاش، طلب من الأمين العام السابق لبلدية إسطنبول الكبرى التابع لحزب العدالة والتنمية، آدم باشترك، بالتجاوز عن مخالفات قانونية في أنشطة تجارية لصهره.





وتابع محمد موسى أن موقع "نورديك مونيتور" السويدي، نشر وثائق تفيد بأن نسيب الوزير الأسبق علي طاش، بنى امتدادا غير قانوني لنشاطه التجاري، وقام بتركيب سياج زجاجي على أرض عامة ملك الدولة، وكتب مفتشو البلدية تقريرًا من شأنه أن يؤدي إلى غرامة وهدم التمديد.



