بكري: خدمات النائب محمد أبو العينين دفعت أهالي الجيزة والدقى والعجوزة لانتخابه .. فيديو

وكان النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب وجه 15 رسالة لأبناء الجيزة والعجوزة والدقي:





1 -مهما قلت من كلام لن أوفيكم حقكم.





2 - جولات ميدانية لجميع المناطق لحل مشكلات المواطنين.





3 -العالم بالكامل كان يتابع ما يتم فى الانتخابات البرلمانية.





4 -سعيد بالمشهد الذى حدث فى لجان الانتخابات.





5 - فخور بما قدمته المرأة المصرية فى الانتخابات البرلمانية.





6 -حب المواطنين جاء من أصالة شعب.





7 - السيسى وهب نفسه لمصر ولكل المصريين.





8 - الجميع يشاهد الإنجازات التي تحدث في كل منطقة بمصر.





9 - مصر "قد الدنيا"، وكل يوم فى تطور.





10 -إقبال المواطنين على لجان الانتخابات أبهر العالم.





11 -الإقبال على دائرة الجيزة والعجوزة والدقي عالٍ ويختلف عن أي منطقة.





12 -إقبال أبناء الجيزة والعجوزة والدقي على لجان الانتخابات لم يحدث من قبل والأكبر فى 2020.





13 -كل وعد وعهد لـ أبناء الدقى والعجوزة والجيزة سأوفى به.





14 -فريق الحملة بالكامل متواجد فى الدائرة لتلقى مشاكل المواطنين.





15- أنتم شعب عظيم.. ولكم حب وتقدير فى أعماق قلبي.









وجه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رسالة من القلب لـ أهالى الجيزة والعجوزة والدقي، وقال : " مهما قلت من كلام لن اوفيكم حقكم ابدًا، الثقة الكبيرة التي خرجتوا وقدمتها للعالم فى صورة حب ووفاء لمصر ولقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، كانت متابعة من جميع الجهات بالعالم".





وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال فيديو عرض ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن العالم بالكامل كان يتابع ما يتم فى مصر من انتخابات برلمانية أنه كان سعيدا بالمشهد الذى حدث فى لجان الانتخابات، مؤكدًا أنه فخور بما قدمته المرأة المصرية فى الانتخابات، وما قام به الشباب، وكبار السن".





وتابع النائب محمد أبو العينين :" مهما تحدثت لن استطيع أن اوفيكم ما قمتم به.. فانتم شعب عظيم.. ولكم حب وتقدير فى أعماق قلبي"، أنه سيكون فى خدمة أبناء دائرته، وجميع من يحتاج لـ أى طلب، مشيرا إلى أن حب المواطنين جاء من أصالة شعب، ووفاء وولاء لقائد وهب نفسه لخدمة مصر وللمصريين".









وتابع محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إنه سيقوم بجولات ميدانية لجميع المناطق بـ الجيزة والعجوزة والدقي، وسيتم الوقوف على جميع المشكلات لحلها من أجل مصر و لـ المصريين وأبناء الدائرة" أن كل وعد وعهد لـ أبناء الجيزة والعجوزة والدقي، سيتم تنفيذه بأقصى سرعة، موضحًا ان هناك بعض الأشياء تم البدء فيها"، أن الجميع يشاهد ما يتم فى طريق النيل، من إضاءة و رصف وتطوير".





وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن فريق الحملة بالكامل متواجد فى الدائرة، وسلبي طلبات المواطنين، والعمل على حل مشكلات المواطنين وقد النائب محمد أبو العينين الشكر لجميع من ساهم فى خروج الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الأولى بهذه الصورة الجميلة التى أظهرت صورة جميلة لمصر.









وجه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رسالة من القلب لـ أهالى الجيزة والعجوزة والدقي، وقال : " مهما قلت من كلام لن اوفيكم حقكم ابدًا، الثقة الكبيرة التي خرجتوا وقدمتها للعالم فى صورة حب ووفاء لمصر ولقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، كانت متابعة من جميع الجهات بالعالم".





وأضاف النائب محمد أبو العينين ، أن العالم بالكامل كان يتابع ما يتم فى مصر من انتخابات برلمانية و أنه كان سعيدا بالمشهد الذى حدث فى لجان الانتخابات، مؤكدًا أنه فخور بما قدمته المرأة المصرية فى الانتخابات، وما قام به الشباب، وكبار السن".





وتابع النائب محمد أبو العينين :" مهما تحدثت لن استطيع أن اوفيكم ما قمتم به.. فانتم شعب عظيم.. ولكم حب وتقدير فى أعماق قلبي".





وأوضح النائب محمد أبو العينين، أنه سيكون فى خدمة أبناء دائرته، وجميع من يحتاج لـ أى طلب، مشيرا إلى أن حب المواطنين جاء من أصالة شعب، ووفاء وولاء لقائد وهب نفسه لخدمة مصر وللمصريين".