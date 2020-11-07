غدا.. ندوة عن العمل بالسلك الدبلوماسي في ألسن عين شمس

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، لتنظيم أولى ندواته الثقافية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بعنوان "الإعداد للعمل بالسلك الدبلوماسى"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و يحاضر بها أ.د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح الأحد، بقاعة مؤتمرات الكلية، بالالتزام بكافة الإجراءات و التدابير الاحترازية.





و أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن إدارة الكلية تعمل على الاستفادة بكافة الخبرات العملية من المتخصصين في كافة المجالات؛ لتقديمها للطلاب بما يتوافق مع متطلبات الخدمات التعليمية و تأهيل الطلاب لسوق العمل مبكرًا، مشيرة إلى أن طالب الألسن معنى بدراسة اللغات الأجنبية إلى جانب العديد من الشئون الثقافية العالمية ليتمكن من أداء واجبة في نقل الحضارات المختلفة من و إلى دولتنا العريقة.





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و أشارت الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على أهم النقاط الواجب توافرها للعمل في مجال السلك الدبلوماسي.





وأوضحت أن محاور الندوة تدور حول "تقديم مفهوم الدبلوماسية ، و مفهوم العلاقات الدبلوماسية، الحصانات و الامتيازات لأعضاء السلك الدبلوماسي، و كيفية التقدم لاختبارات السلك الدبلوماسي، و عدد من النصائح الذهبية لاجتياز اختبارات السلك الدبلوماسي".



