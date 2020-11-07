فتاوي تشغل الأذهان.. هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة لـ"عدم السرحان" جائز؟.. وهل تجوز الصلاة بدلا من شخص مريض؟.. والإفتاء تحدد البيوت الأفضل عند الله

حكم صلاة الجمعة في المنزل بسبب المطر الشديد.. الأزهر يرد

الإفتاء توضح انواع البيوت التي لا تدخلها الملائكة





نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة نرصد أبرزها في التقرير التالي:





ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الصلاة بدلا من شخص توفي وكان لا يقدر على الصلاة بسبب مرضه وتركيب قسطرة؟





أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أنه لا يجوز الصلاة عن الغير ، منوها أن تركيب القسطرة ليس مانعا من أداء الصلاة.

أكد أن الصلاة من العبادات التي لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره، وذلك لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة، لقوله تعالى «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.





وورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول صاحبه "هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة من أجل عدم السرحان أمر جائز؟





وأجابت دار الإفتاء، بأنه يستحب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته في أثناء الصلاة، وذلك لتحصيل الخشوع في الصلاة؛ فعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي؛ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي. أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".





وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 190، ط. دار إحياء التراث العربي): [وَفِي هَذَا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وَسْوَسَتِهِ مَعَ التَّفْلِ عَنْ الْيَسَارِ ثَلَاثًا] اهـ.





وأكدت أنه لا حرج في التعوذ من وسوسة الشيطان أثناء الصلاة، ولا تبطل الصلاة بهذا.









وأوضحت الدار أن خير البيوت؛ البيت الذي يمتلئ بأنوار هدي سيد المرسلين، البيت الذي يحوي الشفقة والرحمة والتعاون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي» رواه الترمذي.





بيوت لا تدخلها الملائكة





بيوت لا تدخلها الملائكة.. سخر الله -سبحانه وتعالى- الملائكة لعبادته فقط؛ فهم مكرمّون، يطيعون الله -عز وجل- ولا يخالفون أوامره قط، ليس لهم جنس محدد، ولا يشتركون مع الإنسان بالصفات، ولا يدخلون هذه البيوت للإنسان، وهي:





- البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن .





- إذا كان صاحب البيت أو أحد أفراد البيت يتصف بالكذب.





- إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لمدة طويلة لا تدخل الملائكة هذا البيت .





- الملائكة لا تنزل على قاطع الأرحام .





- لا تدخل بيتًا فيه صور-تمثال- وكلاب، والمقصود بالصور التماثيل التي تعبد من دون الله، كما قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ».





وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : « إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذا بالله من الشياطين فنهن يرين ما لا ترون، وأقلّوا الخروج إذا هدأت الرجّل، فإن الله -عز وجل- يبث في ليله من خلقه ما يشاء، وأجيفوا الأبواب، وأذكروا اسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابًا أجيف وذكر إسم الله عليه، وغطّوا الجرار، وأوكئوا القرب، وأكفئوا الآنية».

حكم صلاة الجمعة في البيت

قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، ردا على سؤال يقول: ما حكم صلاة الجمعة في البيت بسبب المطر ، إنه يختلف حكم هذه المسألة من مكان لآخر.. ومن شخص لآخر.. لكن باختصار شديد.. فإنه يجوز للرجل صلاة الجمعة في بيته "أربع ركعات ظهرا" إذا شق عليه الذهاب إلى المسجد بسبب المطر، أو الوحل.





وأضاف الطويل، في فتوى له، أن صلاة في البيت تكون أفضل إذا أدى الذهاب إلى المسجد إلى حرج أشد، ويحدث ذلك في حال اعتياد الناس على تعويض زحام المسجد بالصلاة على الحصير خارج المسجد، ففي حال وجود الوحل يؤدي ذلك إلى تكدس الناس داخل المسجد وبالطبع لن يسعهم المكان.. فيؤدي إلى مشقة وحرج، فالصلاة لمن يبعد بيته عن المسجد في بيته أولى في هذه الحال.





واستشهد أمين الفتوى بالمركز، بقول الله تعالي {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}..[الحج:78].. وبحديث عن ابن عباس -رضي الله عنه- قولُه - لمن استنكروا قولَه: "صلوا في رحالكم" حيث قال" فعَلَه مَن هو خير مني، إن الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كرهتُ أن أُحرجكم فتمشون في الطين والدَّحض" والمقصود من قوله رحالكم: أي أماكن إقامتكم ومنازلكم.





وأشار الطويل إلى أن الإمام البخاري قد بوّب لهذا في صحيحة تحت عنوان" الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر"، وبوَّب الإمام مسلم أيضًا في صحيحه، تحت عنوان" باب جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر".





وقال صلى الله عليه وسلم "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه".



