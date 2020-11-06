AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منافسة قوية بين لاعبات بطولة الجمهورية للكاراتيه

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:57 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
شهدت منافسات السيدات، اليوم الجمعة، من بطولة الجمهورية للكاراتيه منافسة ساخنة وقوية بين جميع اللاعبات.

في منافسات ميزان 50 كجم كوميتيه، فازت ريم أحمد لاعبة سموحة بالمركز الأول متفوقة على ياسمين نصر عباس لاعبة نادي المؤسسة الرياضية بالسويس وميرنا هشام لاعبة جزيرة الورد الفائزتين بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي ميزان فوق 68 كجم، جاء المركزين الأول والثاني من نصيب لاعبتي طلائع الجيش وهما عائشة عبدالرحيم وسهيلة أحمد حسام، فيما جاء المركز الثالث من نصيب حبيبة ماجد لاعبة الأهلي.

وفي وزن 68 كدم، فازت سلمي نسيم لاعبة الحوار للألعاب الرياضية بالدقهلية على الصدارة متفوقة على الثنائي ياسمين الهواري لاعبة الأهلي ورضوى عرفة لاعبة دجلة الفائزتين بالمركزين الثاني والثالث.

وفي وزن 55 كدم، اعتلت أحلام حمدي إبراهيم لاعبة البنك الأهلي القمة متفوقة على مريم صلاح لاعبة الأهلي وهبة الله حامد لاعبة مستقبل وطن.

وفي وزن 61 كجم، جاءت الصدارة من نصيب نورسين محمد كمال لاعبة الأولمبي، متفوقة على يارا كامل لاعبة نادي رمسيس، وهدى نبيل لاعبة حدائق الأهرام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافسات قوية في أول أيام بطولة الجمهورية للناشئين للكاراتيه

لاعبو البنك الأهلي يحتكرون مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية للكاراتيه

أبطال الزمالك يحققون نتائج مميزة فى بطولة الجمهورية للكاراتيه

ترشيحاتنا

موقفه يختلف عن أحمد فتحي.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على رمضان صبحي

مصدر أمنى يكشف حقيقة واقعة اختطاف فتاة بأسوان وقتلها

ماذا يمكن أن يضيف بدر بانون لـ الأهلي؟.. صحفي مغربي يجيب

نصيحة مهمة من محمد صلاح للأهلي والزمالك قبل مباراتهما.. تفاصيل

فرنسا: لا علاقة للإرهاب بالدين الإسلامي.. نحارب أيديولوجيا متطرفة

نائب محافظ القاهرة: على المواطنين الالتزام بالكمامة في انتخابات النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا