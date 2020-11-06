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تعليم

تعطيل الدراسة غدا في جميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:58 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
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أحمد بسيوني
أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة على المدينة، وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، أكد خلال اجتماعه مع وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أمس الخميس 5 نوفمبر 2020،  ضرورة تفعيل دور لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات ومعاهد الجامعة وتشكيل فريق عمل مساعد للجنة للمرور والمتابعة اليومية بصورة مستمرة للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات.

ولفت جابر إلى ضرورة موافاة الجامعة بصفة دورية بنتائج اجتماع  لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتقرير أسبوعى يبين الحصر الدقيق لأعداد الإصابات والحالات المشتبه إصاباتها والمخالطين من الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وما وصلت اليه تطورات تلك الحالات وذلك عن طريق التواصل الدائم والتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة.

وأكد جابر  ضرورة اتخاذ كافة السبل العقابية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على الحالات المخالفة لاشتراطات الدخول والتواجد بالكليات والمعاهد، وضرورة تعريف الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق تلك العقوبات فعليًا ليساعد ذلك على الالتزام من الجميع.

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