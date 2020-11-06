حبس مصرى يحمل جنسية أجنبية 4 أيام لزراعته الماريجوانا بشقته في الجونة

قررت نيابة الغردقة الجزئية حبس مصري الجنسية يحمل جنسية أمريكية أيضا، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد إلقاء القبض عليه لزراعته نبات الماريجوانا داخل غرفة بشقته بمنطقة الجونة شمال الغردقة.

وكان مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، تمكن بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، من رصد أحد الأشخاص تخصص فى زراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويج العقاقير المخدرة على عملائه، حيث جهز منزله بصوبات زراعية ولمبات حرارية وأصيص لزراعة نبات الماريجوانا المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم " م .م " في بداية العقد الرابع من العمر، وضبطه، وتبين أنه شخص مصرى ويحمل جنسية دولة أجنبية ويعمل بمجال التسويق الإلكترونى، وذلك أثناء تواجده بمنزله بالجونة قسم شرطة ثان الغردقة .

وعثر بحوزته على 11 أصيص بداخلها "11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر - 47 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر - 15 قرصا مخدرا لعقار الإكستاسى الخيوط"، و" كمية لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 10 جرام - 4 كتالوج لتعلم كيفية زراعة نبات الماريجوانا – مبالغ مالية متعددة العملات – هاتف محمول – سيارة".

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت جلسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.