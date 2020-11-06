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رياضة

بمشاركة أحمد حجازي .. اتحاد جدة يتعادل مع التعاون في الدوري السعودي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:59 م
لاعبي اتحاد جدة
لاعبي اتحاد جدة
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مجدي سلامة
شارك الدولي المصري أحمد حجازي مدافع نادي إتحاد جدة في مباراة فريقه أمام التعاون ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق البرازيلي رومارينهو، لاعب إتحاد جدة، في الدقيقة 59، من ضربة جزاء ، بينما جاء هدف التعادل عن طريق عبد الله الجوعي لاعب التعاون في الدقيقة 73 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ونجح الدولي المصري أحمد حجازي مدافع نادي الإتحاد السعودي في فض اشتباك بين لاعبي فريقه بسبب الخلاف حول تسديد ركلة الجزاء بين رومارينهو البرازيلي والصربي بروفيتش.

وشهدت الدقيقة 56 خلافا بين ثنائي اتحاد جدة حول تسديد ركلة الجزاء حيث كان يريد اليكساندر بريوفيتش تنفيذ الكرة إلا أن أحمد حجازي قام بممارسة دور القائد وتدخل من أجل أن يُسدد رومارينهو ضربة الجزاء.

ونجح رومارينهو في تسديد ضربة الجزاء ليحرز الهدف الأول لفريقه وتصبح النتيجة 1/0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ومن المقرر أن ينضم حجازي إلى صفوف المنتخب المصري في الفترة المقبلة  لمواجهة منتخب توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2022.

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