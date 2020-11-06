AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد.. "تعليم الشرقية" تعلن جاهزية 791 مدرسة لاستقبال انتخابات النواب غدا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:38 م
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد رمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز 791 مدرسة تم اختيارها كمقار إنتخابية علي مستوي محافظة الشرقية.


وأضاف" عبد الحميد" انه تم تشكيل لجان متابعة للمرور علي كافة المقارات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها علي مستوي 20 إدارة تعليمية تحت إشراف مديري عموم الادارات التعليمية ، مشيرًا الي أنه سيتم منح اجازة للطلاب بمدارس المقار الانتخابية يومي 7، 8 نوفمبر لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مناسب.


أقرأ ايضا:

استعدادا لانتخابات مجلس النواب بالشرقية .. ممدوح غراب يشرف على غرفة عمليات المحافظة

 

واشار الي انه تم التأكد من جاهزية اللجان بكواشف حرارية وأدوات تعقيم ، وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجهيز 1159 لجنة انتخابية .. محافظ الغربية: نقف على الحياد بين جميع المرشحين لمجلس النواب

استعدادا لانتخابات المرحلة الثانية لـ النواب| محليات الزقازيق تتابع جاهزية المقار..صور

المنوفية أنهت استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020

محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب للتأكد من جاهزيتها.. صور

المنوفية تستعد للانتخابات.. تعقيم المقرات وتوفير سبل الراحة للناخبين.. صور

حملات موسعة لمتابعة جاهزية المقار الانتخابية بطوخ في القليوبية.. صور

ترشيحاتنا

أخبار الفن | كورونا يهاجم الوسط الفني مجددا.. سبب امتناع بسمة عن إعلان إصابتها بـ الفيروس

سقوط أردوغان أولها.. محلل سياسي يكشف تداعيات فوز بايدن على منطقة الشرق الأوسط

هاف ستومك وهوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل زفافها

شباب المحمدية يقترب من ضم مهاجم الزمالك

نجم الأهلي السابق: ثقافة حسام عاشور دمرته وياريته فضل ساكت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا