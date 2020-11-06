شاهد.. "تعليم الشرقية" تعلن جاهزية 791 مدرسة لاستقبال انتخابات النواب غدا

أكد رمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز 791 مدرسة تم اختيارها كمقار إنتخابية علي مستوي محافظة الشرقية.





وأضاف" عبد الحميد" انه تم تشكيل لجان متابعة للمرور علي كافة المقارات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها علي مستوي 20 إدارة تعليمية تحت إشراف مديري عموم الادارات التعليمية ، مشيرًا الي أنه سيتم منح اجازة للطلاب بمدارس المقار الانتخابية يومي 7، 8 نوفمبر لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مناسب.





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واشار الي انه تم التأكد من جاهزية اللجان بكواشف حرارية وأدوات تعقيم ، وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.