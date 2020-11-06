واجب وطني .. محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب غدا.. فيديو

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة بدأت في الإعداد للجان الانتخابية منذ أسبوع، مشيرا إلى أن هناك جولة صباحية للوقوف على مدى جاهزية المقار الانتخابية.



وأوضح "رحمي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، لدينا 1159 لجنة فرعية بالمحافظة، وما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون ناخب، مشددا على جاهزي اللجان الانتخابية، من حيث الاحتياجات والتأمين.



وأشار إلى أن أهم التعليمات جاءت بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والوقوف على خط واحد من جانب المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة توفير المستلزمات الطبية.



ودعا "رحمي"، المواطنين ، للمشاركة في العرس الانتخابي، لأنه واجب وطني ودستوري.