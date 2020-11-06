AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

واجب وطني .. محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب غدا.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:19 م
محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية
Advertisements
إسراء صبري
قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة بدأت في الإعداد للجان الانتخابية منذ أسبوع، مشيرا إلى أن هناك جولة صباحية للوقوف على مدى جاهزية المقار الانتخابية.

وأوضح "رحمي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، لدينا 1159 لجنة فرعية بالمحافظة، وما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون ناخب، مشددا على جاهزي اللجان الانتخابية، من حيث الاحتياجات والتأمين.

وأشار إلى أن أهم التعليمات جاءت بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والوقوف على خط واحد من جانب المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة توفير المستلزمات الطبية.

ودعا "رحمي"، المواطنين، للمشاركة في العرس الانتخابي، لأنه واجب وطني ودستوري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوارئ في البحيرة استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020

محافظة القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب

المنوفية تستعد للانتخابات.. تعقيم المقرات وتوفير سبل الراحة للناخبين.. صور

محافظ المنوفية : تجهيز 512 مقرا لـ انتخابات مجلس النواب 2020 .. صور

المنوفية تعلن استعدادها لانتخابات النواب.. تجهيز926 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و698 ألفا من الناخبين.. أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات.. والالتزام بالمسافات البينية بين المواطنين

محافظ القاهرة: جاهزون لانتخابات النواب بخطة محكمة.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الانتخابات للمصريين: إقبالكم على صناديق الاقتراع أبلغ دليل لحبكم لوطنكم

الليلة.. الإسماعيلي يعلن عن صفقاته الجديدة لهذا السبب

CNN: حظر الطيران فوق منزل جو بايدن

بدلة لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ستظل في قلوبنا.. جماهير الرجاء تودع بدر بانون بعد انضمامه إلى الأهلي.. شاهد

الصحة تنشر عناوين معامل تحليل كورونا على مستوى الجمهورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة

هاني الناظر يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا

بدلة لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير