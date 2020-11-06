بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد

وشهدت تلك اللجان وضع مجموعة من السياج الحديدية وأشكال تحاكي قبة البرلمان ومدخل مجلس النواب لكي يعيش الناخب جو البرلمان المصري أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات.

يذكر أن محافظة القاهرة قد أعلنت انهاء استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2020 المقرر عقدها يومي السبت والأحد غدا وبعد غدٍ .





اقرأ أيضا:





وأكد محافظ القاهرة ان غرفة العمليات المركزية التي أعدتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية قد بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخبين موزعين علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا .





واشار المحافظ الى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وحجرة لمبيت قوات التأمين ، وتوافر طفايات الحريق ، وكشاف طوارئ .



