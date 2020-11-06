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برلمان

بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:25 م
بتصميمات تحاكي مبنى
بتصميمات تحاكي مبنى البرلمان| اللجان الانتخابية بالقاهرة
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صدى البلد
استعدت عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة لإستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020  لأول مرة بتصميمات تحاكي مبنى البرلمان.

وشهدت تلك اللجان وضع مجموعة من السياج الحديدية وأشكال تحاكي قبة البرلمان ومدخل مجلس النواب لكي يعيش الناخب جو البرلمان المصري أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات.

يذكر أن محافظة القاهرة  قد أعلنت انهاء استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2020 المقرر عقدها يومي السبت والأحد غدا وبعد غدٍ .

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وأكد محافظ القاهرة ان غرفة العمليات المركزية التي أعدتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام  للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية قد بدأت عملها منذ أمس الخميس  لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخبين موزعين علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا .

واشار المحافظ الى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وحجرة لمبيت قوات التأمين ، وتوافر طفايات الحريق ، وكشاف طوارئ .

وأضاف انه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم .
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد
بتصميمات كـ مبنى البرلمان| لجان انتخابات النواب بالقاهرة تستعد لاستقبال المصوتين..شاهد

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