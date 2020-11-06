اللهم الأهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: على حب الأحمر متجمعين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللهم_الاهلي دعما للفريق لتحقيق البطولة التاسعة لدوري أبطال إفريقيا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏فى يوم الجمعة اللهم الاهلى بطلا لافريقيا.... ‎#اللهم_اهلي ‎#الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار" و "‏اللهم الأهلي بطلا ل افريقيا يااارب".





وقال آخرون "‏علي حب الأهلي متجمعين اللهم الاهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا العام" و "‏النهارده دعيت للاهلي في صلاة الجمعه ان البطوله تكون من نصيبه اللهم الاهلي ‎#جمعة_مباركة علي الجميع ".



