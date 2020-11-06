اللهم الأهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: على حب الأحمر متجمعين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللهم_الاهلي دعما للفريق لتحقيق البطولة التاسعة لدوري أبطال إفريقيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "فى يوم الجمعة اللهم الاهلى بطلا لافريقيا.... #اللهم_اهلي #الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار" و "اللهم الأهلي بطلا ل افريقيا يااارب".
وقال آخرون "علي حب الأهلي متجمعين اللهم الاهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا العام" و "النهارده دعيت للاهلي في صلاة الجمعه ان البطوله تكون من نصيبه اللهم الاهلي #جمعة_مباركة علي الجميع ".