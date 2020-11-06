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برلمان

استعمال القلم الرصاص .. احذر 5 أخطاء تبطل صوتك فى الانتخابات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:35 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب - ارشفية
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حسن رضوان
تنطلق غدا وبعد غد انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية داخل محافظات الجمهورية 2020 وتجرى الاستعدادات لاستقبال الماراثون الانتخابي.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من طباعة 30 مليون بطاقة اقتراع وكذا الأوراق الانتخابية الممثلة فى محاضر الاقتراع والفرز، وكشوف الناخبين ونماذج الحفظ، حيث سيتم تسليم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية تلك الأوراق خلال يومى الخميس والجمعة للبدء فى تسفيرهم إلى لجانهم.

ووفق قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، محظورات على الناخب عدم الحضور بها فى جمعية الاقتراع والتصويت بالانتخابات والتى يبدأ التصويت فيها بتمام الساعة التاسعة صباحا، ونرصد ما نص عليه القانون:

1 - استعمال القلم الرصاص في التأشير بطاقة التصويت

2 - إعطاء الصوت الانتخابي لأكثر من مرشح كما هو مقرر بأن يكون بعدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة 

3 - تصويت الناخب في بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية.

4 - توقيع الناخب باسمه على بطاقة الاقتراع.

5 - وضع أي إشارة أو علامة أخرى تدل على شخص الناخب، أو تنتهك سرية التصويت، بأي صورة من الصور.

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