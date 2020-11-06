عميد هندسة طنطا: تعاون دولي غير مسبوق .. وبروتوكلات محلية لدعم الصناعة وسوق العمل

أوضح د. محمود ذكي عميد هندسة طنطا ، أن كلية الهندسة تدعم حاليًا إنشاء عدد من مراكز التميز البحثي والعلمى في مجالات الروبوتات الذكية وعلوم النانو والذكاء الاصطناعي و الحفاظ على التراث المعمارى والعمران، الأمر الذي يشجع على تطوير منظومة البحث العلمي ويزيد من معدلات النشر الدولى، إلي جانب الاهتمام ببروتوكلات التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية لضمان فرص عمل للخريجين مثل ( شركة درشال للصناعة – مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الغربية – شركة مصر للغزل والنسيج ) وغيرها من البروتوكلات المحلية التي تؤمن سياسات رفع التصنيف في مجال تطوير ودعم الصناعة وسوق العمل.









وفي ذات السياق ، تقدم عميد هندسة طنطا ، بالتهنئة للدكتور عبد النبي قابيل الأستاذ بهندسة القوى الميكانيكية والفائز بالمركز الأول، والدكتور السيد عبد العظيم العجوز الأستاذ بهندسة القوى الميكانيكية والفائز بالمركز السابع بقائمة أفضل 500 باحث في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه، طبقًا لما ورد بقاعدة بيانات سيفال SciVal أحد منتجات الناشر الدولي إلسيفير والمعتمدة من منظمات التصنيف العالمية QS and THE.



