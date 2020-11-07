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تعليم

لطلاب الساعة المعتمد بآداب القاهرة.. تعرف على آخر موعد لتسجيل المقررات الدراسية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كليه اداب القاهرة ، أنه يجب على طلاب الليسانس برنامج الساعات المعتمدة، مراجعة جداولهم الدراسية على صفحاتهم، والتاكد من تسجيل المقررات التى يرغبون فى دراستها.

ونوهت كليه الاداب ، لن يسمح لاى طالب بتسجيل اى مقرر اضافى بعد اليوم السبت الموافق ٧ من نوفمبر بعد الساعة الواحدة ظهرا .

‫وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، ‏‫‎وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.‬
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‫وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.‬

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