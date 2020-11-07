لطلاب الساعة المعتمد بآداب القاهرة.. تعرف على آخر موعد لتسجيل المقررات الدراسية

أعلنت كليه اداب القاهرة ، أنه يجب على طلاب الليسانس برنامج الساعات المعتمدة، مراجعة جداولهم الدراسية على صفحاتهم ، والتاكد من تسجيل المقررات التى يرغبون فى دراستها.





ونوهت كليه الاداب ، لن يسمح لاى طالب بتسجيل اى مقرر اضافى بعد اليوم السبت الموافق ٧ من نوفمبر بعد الساعة الواحدة ظهرا .





‫وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، ‏‫‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.‬

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