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أخبار العالم

سرقة شقة أميرة سعودية في باريس ونقلها إلى المستشفى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:27 م
سرقة شقة أميرة سعودية
سرقة شقة أميرة سعودية في باريس ونقلها إلى المستشفى
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رحيم يسري
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن سرقة شقة أميرة سعودية، في العاصمة باريس، بينما لم تكن الأميرة موجودة بداخلها.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن الأميرة السعودية عندما وصلت شقتها في باريس وجدت حقائبها وساعاتها ومجوهراتها الفاخرة مسروقة، حيث تقدر ثمنها بنحو 600 ألف يورو.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن اللصوص دخلوا الشقة  الموجودة قرب جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس "دون اقتحام".

وقالت إن الأميرة صاحبة الـ47 عاما لم تزر شقتها المغلقة منذ أغسطس الماضي، وعندما عادت لمنزلها اكتشفت واقعة السرقة.

وأضافت الصحيفة أنه تم نقل الأميرة السعودية للمستشفى، بسبب حالة من الصدمة تسيطر عليها، ولم يتمكن المحققون من الاستماع إليها.

وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا حول الواقعة، بينما تشك السلطات في رجلا تحوم حوله الشبهات حاول إقناعها في وقت سابق ببيع مقتنياتها الفاخرة.

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