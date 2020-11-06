قطعت جواز السفر والبطاقة.. الباز يعرض فيديو لسيدة تتجرأ على مصر

عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقطع فيديو لسيدة تقطع جواز السفر المصري الخاص بها وتلقي بالبطاقة الشخصية على الارض وتضع قدمها عليها.





وعلق «الباز» خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، علي هذا الفيديو ان من يبيع وطنه لا يستحق العيش فيه مرة اخرى لانه خان الوطن وكفر به ولابد من حرمانه من العودة الى هذا الوطن.









وتابعت السيدة في الفيديو قائلة "انت حبست الدكتور محمد مرسي ليه يا سيسي..احنا مش عاوزينك خالص ولا عاوزينك تحكمنا..انا مش هرجع مصر وانت بتحكمها هرجع لما تمشي..انا دلوقتي بطلب منك يا أردوغان رئيس الدول العربية والاسلامية باللجوء عندك عشان مليش دولة ولا بلد اقعد فيها".









وعادت السيدة في فيديو اخر جديد لها تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لعودتها وتشتكي من تعامل الدولة التركية لها وعدم اعطائها اي حقوق أو رعاية لها ولاطفالها، قائلة "أنا عاوزه ارجع تاني مصر يا ريس ومستعدة اتحاكم علي كل غلط انا قولته..انا عليا اربع شهور سجن انا مستعدة انفذهم..بس ارجع بلدي تاني يا ريس".









وأشار محمد الباز إلى أن من يكفر بوطنه ويذهب إلى خائن لم ياخذ سوي الذل والتعرض لجميع انواع الذل والمهانة ولم يجد المعاملة التي كان يراها في وطنه والحقوق التي كان ياخذها ولا يشعر بها.