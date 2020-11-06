AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قطعت جواز السفر والبطاقة.. الباز يعرض فيديو لسيدة تتجرأ على مصر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:36 م
من الفيديو
من الفيديو
Advertisements
محمد حليم قنديل
عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقطع فيديو لسيدة تقطع جواز السفر المصري الخاص بها وتلقي بالبطاقة الشخصية على الارض وتضع قدمها عليها.

وعلق «الباز» خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، علي هذا الفيديو ان من يبيع وطنه لا يستحق العيش فيه مرة اخرى لانه خان الوطن وكفر به ولابد من حرمانه من العودة الى هذا الوطن.


وتابعت السيدة في الفيديو قائلة "انت حبست الدكتور محمد مرسي ليه يا سيسي..احنا مش عاوزينك خالص ولا عاوزينك تحكمنا..انا مش هرجع مصر وانت بتحكمها هرجع لما تمشي..انا دلوقتي بطلب منك يا أردوغان رئيس الدول العربية والاسلامية باللجوء عندك عشان مليش دولة ولا بلد اقعد فيها".


وعادت السيدة في فيديو اخر جديد لها تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لعودتها وتشتكي من تعامل الدولة التركية لها وعدم اعطائها اي حقوق أو رعاية لها ولاطفالها، قائلة "أنا عاوزه ارجع تاني مصر يا ريس ومستعدة اتحاكم علي كل غلط انا قولته..انا عليا اربع شهور سجن انا مستعدة انفذهم..بس ارجع بلدي تاني يا ريس".


وأشار محمد الباز إلى أن من يكفر بوطنه ويذهب إلى خائن لم ياخذ سوي الذل والتعرض لجميع انواع الذل والمهانة ولم يجد المعاملة التي كان يراها في وطنه والحقوق التي كان ياخذها ولا يشعر بها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفراد| آخر النهار يعرض صورة حصرية تجمع الهارب محمد علي بالفنان محمد رمضان..شاهد

الباز: قريبا محمد علي في مصر متكلبش .. فيديو

«منديل كلينكس وسخ».. الباز عن محمد علي: مجرد نمرة في إيد الإخوان ..فيديو

وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. شاهد

المرض بـ كورونا مش عيب| الباز يعلق على أنباء إصابة محمد صلاح بالفيروس

الليلة.. الباز يفجر قنبلة مدوية فى معسكر الأعداء بقطر وتركيا بالمستندات والوثائق

ترشيحاتنا

تسلل إلى المنزل.. كلب ضال ينهش رضيعًا حتى الموت بالإسكندرية

سرقة شقة أميرة سعودية في باريس ونقلها إلى المستشفى

خطيب المسجد النبوي: حان أجل الدنيا وأوشك زوالها واقترب قيام الساعة.. فيديو

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يتحدث عن نهائي إفريقيا.. وصدمة في ليفربول

حملة ترامب: الانتخابات لم تنته ومخالفات عديدة في بنسلفانيا

أكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر 2020 .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها

أكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر 2020 .. صور

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت