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تعليم

جامعة حلوان عن حفل استقبال الطلاب الوافدين: لتوطيد العلاقات والتعريف بالبرامج الجديدة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:31 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلنت  إدارة الوافدين بجامعة حلوان عن تنظيمها  حفل استقبال للطلاب الوافدين الجدد والقدامى بالجامعة ، فى إطار حرص الجامعة  الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين.

كما أن إدارة الوافدين بجامعة حلوان  حريصة على متابعة الطلاب  بمختلف الكليات، واجتذابهم للجامعة وتوطيد علاقاتهم وانتمائهم لها من خلال يوم ترحيبى بالطلاب الوافدين الجدد والقدامى، وتعريف الطلاب بالبرامج الجديدة من خلال عرض مختصر لجميع البرامج الجديدة بالجامعة، والخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها إدارة الوافدين.

ومن المقرر أن تقام  فعاليات الاحتفال فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020 بقاعة  الدكتور حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى عين حلوان . 



و يتم ذالك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث . 

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