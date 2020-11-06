جامعة حلوان عن حفل استقبال الطلاب الوافدين: لتوطيد العلاقات والتعريف بالبرامج الجديدة

أعلنت إدارة الوافدين بجامعة حلوان عن تنظيمها حفل استقبال للطلاب الوافدين الجدد والقدامى بالجامعة ، فى إطار حرص الجامعة الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين.





كما أن إدارة الوافدين بجامعة حلوان حريصة على متابعة الطلاب بمختلف الكليات، واجتذابهم للجامعة وتوطيد علاقاتهم وانتمائهم لها من خلال يوم ترحيبى بالطلاب الوافدين الجدد والقدامى، وتعريف الطلاب بالبرامج الجديدة من خلال عرض مختصر لجميع البرامج الجديدة بالجامعة، والخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها إدارة الوافدين.





ومن المقرر أن تقام فعاليات الاحتفال فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020 بقاعة الدكتور حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى عين حلوان .











