برلماني: إدمان الشباب تهديد للأمن المصري.. والتوعية هي الحل

علق النائب حسني حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على تصريحات الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التي كشف فيها عن دراسة أعدها الصندوق على الطلاب، وتوصلت إلى أن نسبة 7% من طلاب الثانوية يتعاطون المواد المخدرة، قائلا:"أمر طبيعي في ظل الخلل الحادث بالمجتمع ، والإنحدار الأخلاقي بين فئة الشباب بالتحديد".





وأوضح "حافظ"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ظاهرة المخدرات أخطر الظواهر التي تهدد الشباب والتي من شأنها أن تهدم الدولة بأكملها، مشيرا إلى أن الشباب هم العمود الفقري لأي مجتمع وهم قاطرة المستقبل وتحويلهم لمدمني المواد المخدرة يعتبر تهديد للأمن القومي المصري.





وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على حل هذه المشكلة منذ فترة كبيرة من خلال حملات وزارة التضامن الاجتماعي بواسطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، مؤكدا على ضرورة تكثيف هذه الحملات والعمل على استقطاب النماذج التي يلتف حولها الشباب مثل محمد صلاح.





وكان الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قد كشف عن دراسة أعدها الصندوق على الطلاب وتوصلت إلى أن نسبة 7% من طلاب الثانوية يتعاطون المواد المخدرة، فضلا عن أن زيادة النسبة ترتفع في مدارس الثانوية الفنية وتصل إلى 8.5%.





وأضاف "عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن مشكلة المخدرات بدأت تخترق الأولاد والمعدلات المعلنة كبيرة، لافتا إلى أنه خلال أول 10 شهور من هذا العام استقبلوا حوالي 1800 طفل يتقدمون للعلاج عن طرق أولياء الامور او الطفل نفسه.