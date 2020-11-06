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فن

أخبار الفن | كورونا يهاجم الوسط الفني مجددا.. سبب امتناع بسمة عن إعلان إصابتها بـ الفيروس

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار اليوم، نستعرضها في التقرير الآتي:


بعد اتهام المهرجان بالتسبب في انتشار كورونا| أمير طعيمة يدافع عن الجونة السينمائي

دافع الشاعر امير طعيمة عن مهرجان الجونة السينمائي، ورد على المهاجمين له بأنه سبب في انتشار كورونا.


بشرى تعلن نتيجة تحليل فيروس كورونا

أعلنت الفنانة بشرى نتيجة تحليلها لفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية.


حقيقة إصابة آيتن عامر بفيروس كورونا

كشفت الفنانة آيتن عامر عن نتيجة تحليلها لفيروس كورونا، لترد على من يدعى إصابتها.


سبب امتناع بسمة عن إعلان إصابتها بـ كورونا

نشرت الفنانة بسمة توضيح عبر حسابها على فيسبوك، بعد إعلان إصابتها بكورونا.


إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوسط الفني

أعلن الناقد الفني مجدي الطيب، إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي، ونشر صوره له عبر حسابه على فيسبوك بجهاز التنفس.

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