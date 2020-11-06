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فيديو.. غانم يناشد البنوك الوطنية تسهيل إجراءات إقراض شباب مشروعات المجمعات الصناعية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:04 م
الإعلامى محمد غانم
الإعلامى محمد غانم
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قسم التوك شو

دعا الإعلامى محمد غانم البنوك المصرية المشاركة فى دعم الشباب وصغار المستثمرين بالمشروع الرئاسى للوحدات الصناعية، إلى تبسيط شروط و إجراءات الإقراض، لعدم تعطيل بدء المشروعات وتشجيع الشباب.


وناشد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، البنوك المصرية المشاركة فى دعم الوحدات الصناعية الرئاسية المخصصة للشباب وصغار المستثمرين إلى القيام بتسهيلات للحصول على القروض وتبسيط إجراءات التقديم عليها، خاصة بعد استلام الشباب لوحداتهم.

 

وأوضح غانم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد 6 أشهر لتشغيل الوحدات الصناعية، ويجب على البنوك المصرية الداعمة للمشروع تسهيل إجراءات الحصول القروض والإسراع فى إقراضهم ومساندتهم لبدء العمل فى الموعد المحدد.

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