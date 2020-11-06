مفتي الجمهورية يدعو قادة العالم لحوار متكافئ لمعالجة الإسلاموفوبيا..فيديو

قال الدكتور شوقى علام،مفتى الجمهورية، إن كل مسلم فى دول العالم مطالب بأن يظهر للعالم إسلامه بصورة حضارية تكشف حقيقة الدين.
وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، يمكن لأى مسلم أن يعيش فى أى مكان دون أن ينسلخ من شخصيته الاسلامية.
وقال مفتى الجمهورية، نرفض انعزال المسلمين فى المجتمعات التى يعيشون فيها،بل المسلم الصحيح يجب ان يشارك فى بناء مجتمعه.
ودعا شوقى علام، القادة السياسيين حول العالم لإيجاد أرضية مشتركة لحوار حقيقى متكافئ للوصول لنقطة ضوء تكشف وتعالج قضية الإسلاموفوبيا.
وكان قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الأمانة منذ بداية أزمة الرسوم المسيئة لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم وهي تعكف على دراسة الوضع بكافة جوانبه وتوابعه لوضع استراتيجية عملية ومجموعة من المبادرات التي تسهم في مواجهة هذه الأزمة وضمان عدم تكرارها.
وأكد رئيس الأمانة أنَّ الجانب النبوي الشريف مصان إسلاميًّا وإنسانيًّا بما له من فضل وكرامة عند الحق سبحانه وتعالى، وفي نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك عند المنصفين على اختلاف أديانهم وثقافتهم؛ باعتباره الأسوة الحسنة في عقيدة المسلمين، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك أعظم الخالدين الذين تحول التاريخ على أيديهم بشهادة الجميع.
وأضاف أنَّ التاريخ طالما أثبت بوار الحملات التي تهدف للنَّيل من جنابه صلى الله عليه وسلم وحبوطها، بل انقلابها إلى استشراف العالم الذي يتوق إلى التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة أخلاقه وسيرته.
وأشار رئيس الأمانة إلى أنَّ تاريخ الكراهية الذي بلغ في بعض العصور أن يكون حربًا باسم الدين لَيدعو الإنسانية إلى مواجهة أصول هذه الكراهية وفروعها، ويلح على العقلاء بتجفيف منابعها.