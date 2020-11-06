مفتي الجمهورية يدعو قادة العالم لحوار متكافئ لمعالجة الإسلاموفوبيا..فيديو

قال الدكتور شوقى علام،مفتى الجمهورية، إن كل مسلم فى دول العالم مطالب بأن يظهر للعالم إسلامه بصورة حضارية تكشف حقيقة الدين.





وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، يمكن لأى مسلم أن يعيش فى أى مكان دون أن ينسلخ من شخصيته الاسلامية.





وقال مفتى الجمهورية، نرفض انعزال المسلمين فى المجتمعات التى يعيشون فيها،بل المسلم الصحيح يجب ان يشارك فى بناء مجتمعه .





ودعا شوقى علام، القادة السياسيين حول العالم لإيجاد أرضية مشتركة لحوار حقيقى متكافئ للوصول لنقطة ضوء تكشف وتعالج قضية الإسلاموفوبيا.



