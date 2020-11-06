أخبار الرياضة.. محمد صلاح يتحدث عن نهائي إفريقيا.. وصدمة في ليفربول

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :









تحدث محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عن المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.













أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب أوكسلاد تشامبرلين وتياجو ألكانترا عن مباراة مانشستر سيتي، يوم الأحد القادم في إطار الجولة الثامنة من البريميرليج.













أكدت تقارير تليفزيونية، اليوم الجمعة، أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا اعتذر عن تدريب نادي بيراميدز بعد أن اتفق مع مسئولي النادي على التوقيع لهم.













صادقت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" اليوم الجمعة، على الإجراءات المحددة لاستئناف مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.







