شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

نشر المخرج أشرف فايق صورا من حفل زفاف هنادي مهنا، وأحمد خالد صالح عبر حسابه على فيسبوك.





وكتب": "الآن مع الأحباب، وفرح ابن الحبيب الخالد الصالح، ألف رحمة على روحه الطاهرة العريس أحمد خالد صالح علي العروسة هنادي هاني مهني، مبروك للعروسين.





وحصل موقع "صدي البلد" الاخباري، علي فيديو للاستعدادات الأولى من العروس هنادي مهنى، كريمة الموسيقار هاني مهنى، لزفافها على أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، داخل أحد فنادق مصر الجديدة.





وظهرت هنادي خلال الاستعدادات أثناء وضع الماكياج وتصفيف الشعر، بعدها ارتدت فستان الزفاف على غرار الملكات، من تصميم الفنان المصري العالمي هاني بحيري.







