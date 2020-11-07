AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شعراوي يتابع الانتخابات البرلمانية من غرفة عمليات التنمية المحلية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:12 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
يتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة التنمية المحلية، سير العمل الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي ستجري اليوم، السبت، وغدا، الأحد، في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.


وقال شعراوى إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.



وحث اللواء محمود شعراوى مواطنى محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية على المشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يتابع انتخابات مجلس الشيوخ: لا توجد عقبات

شعراوي: ١٤ محافظة أنهت استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى لانتخابات النواب غدا

شعراوي: 14 محافظة أنهت استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ..عمليات الوزارة تبدأ متابعة سير العملية الانتخابية .. والمحليات على مسافة واحدة من جميع المرشحين

شعراوي يترأس غرفة العمليات المركزية بالتنمية المحلية لمتابعة انتخابات النواب

شعراوي: انتظام لجان انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى دون معوقات

شعراوي يتفقد اللجان الانتخابية بالجيزة.. ويشيد بالعملية التنظيمية للانتخابات

ترشيحاتنا

ليلي علوي تشعل ستوديو أبلة فاهيتا بمهرجان شعبي جديد.. فيديو

أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

متهم بهتك عرض 3 فتيات.. اليوم بدء محاكمة أحمد بسام زكي

أحمد فتحي: تمسكت بالبقاء مع الأهلي ولم نتفق فقررت الرحيل

نفس قيمة عرض عبدالله السعيد.. أحمد فتحي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الزمالك

دعاء لجلب الرزق والمال وسد الدين من 15 كلمة تزيح عنك جبل من الديون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة .. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الوحش الكوري سانج يونج يطرح ريكستون 2021 ssangyong rexton الجديدة كليا.. صور

باحثون: الكلاب البوليسية تنجح في اكتشاف المصابين بفيروس كورونا | صور