مفتي الجمهورية: الإبلاغ عن جريمة ليس فتنة.. والتبرع بالدواء صدقة.. فيديو

أجاب الدكتور شوقى علام،مفتى الجمهورية،على أسئلة المواطنين طبقا للأحكام الشرعية.









وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن التبرع بالدواء الزائد عن الحاجة يعتبر صدقة ويثاب عليها صاحبها، بشرط أن يكون الدواء صالحا بعد استشارة أصحاب الاختصاص "الصيادلة".









وأكد مفتي الديار، أن الإبلاغ عن جرم ارتكبه شخص ما؛ يؤجر عليه صاحب البلاغ، وليس فتنة، ولكن هناك بعض الأشياء يجب سترها، لافتا إلى أن الإبلاغ عن جريمة يجب ان يكون طبقا للإطار القانوني.





وعن زواج الرجل من أختين؛ أكد مفتى الجمهورية أنه محرم.

وأجاب مفتى الجمهورية عن سؤال الإعلامى حمدى رزق عن الاحتفال بعيد الحب المصرى الموافق 14 نوفمبر قال: "إذا قال الرجل لزوجته كلمات الحب والود واكتفى بالأمور المباحة ليس محرما بل يتسق مع الشرع".





وتابع: "لدينا نحن المسلمين كثير من السبل للتعبير عن الحب والود فالرسول كان محبا لكل شئ، ولكن ما اخشاه هو تقليد لشئ تحت فلسفات اخرى.