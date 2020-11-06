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تعليم

غدا.. وزير التعليم العالي يدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع الاول

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:55 م
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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نهلة الشربينى
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالادلاء بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب غدا السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا ، بمقر لجنة مركز شباب التجمع الاول بمحافظة القاهرة دائرة قطاع جنوب القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.
 
وكان قد وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 3/11/2020 بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، فقد عرض اليوم السيد عطا رئيس قطاع التعليم على سيادته ما انتهى إليه التحقيق مع المذكور والذي أُجرى بمعرفة الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

وقد قرر إحالة الواقعة إلى السيد المستشار النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق.

وإحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم

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