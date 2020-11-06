AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يا حبيبي لـ محمد رمضان تحصد 43.6 مليون مشاهدة على يوتيوب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:50 م
محمد رمضان - يا حبيبي
محمد رمضان - يا حبيبي
Advertisements
سعيد فراج
حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 43 مليونا و685 ألف مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي. 

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا حبيبي لـ محمد رمضان تحصد 21.4 مليون مشاهدة على يوتيوب

«يا حبيبي» لـ محمد رمضان تحصد 26.8 مليون مشاهدة على يوتيوب

يا حبيبي لـ محمد رمضان تتجاوز 30 مليون مشاهدة على يوتيوب

يا حبيبي لـ محمد رمضان تقترب من 32 مليون مشاهدة على يوتيوب

يا حبيبي لـ محمد رمضان تتخطى الـ 34 مليون مشاهدة على يوتيوب

يا حبيبي لـ محمد رمضان تحصد 35.6 مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

المصري: لا يوجد شرط جزائي في عقد نجم الزمالك

فرنسا: لا علاقة للإرهاب بالدين الإسلامي.. نحارب أيديولوجيا متطرفة

كلام نهائي | الإسماعيلي يكشف حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل زفافها

إثيوبيا تستقوى بجهات خارجية.. خبير مياه يكشف عن الخطوة المقبلة في أزمة سد النهضة

بدلة لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا