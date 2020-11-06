نائب محافظ القاهرة: على المواطنين الالتزام بالكمامة في انتخابات النواب

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء أحياء المنطقة بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى فى ضوء استعدادات المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لانتخابات مجلس النواب والمقرر بدؤها غدا السبت وتستمر حتى الاحد .





كما وجهت بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية كما شددت علي مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة ، والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال ادلائهم بأصواتهم وضرورة ارتداء المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية للكمامة الواقية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.





وأكدت نائب محافظ القاهرة على تقديم الدعم للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.





وأكدت على التنسيق مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم مشيرة إلى ربط غرفة العمليات بجميع احياء المنطقة الجنوبية بغرفة عمليات المنطقة والربط بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة القاهرة.





ووجهت جميع احياء المنطقة بالتعامل بمنطق الحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين .





وأشارت إلى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتأكيد على الدور الإيجابي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع في تشجيع وحث الاسرة على المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية والادلاء بصوتها، مضيفة أن المرأة المصرية دائمًا تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي.



