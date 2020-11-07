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مرأة

7 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 7 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك متعدد المواهب.. أنت أيضا تنظر للأمور بعمق ولديك رحمة وتنصهر وتتعاطف مع البؤساء. كما أنك تتعامل بسهولة مع الغرباء والأجانب وتقترب من الآخر بسرعة.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.

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