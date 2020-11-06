اخبار التوك شو.. حكم الاحتفال بعيد الحب المصري.. استقواء إثيوبيا بجهات خارجية في أزمة سد النهضة.. تزوير انتخابات أمريكا لـ صالح بايدن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، ونستعرض أبرزها كالآتي:
قال الدكتور شوقى علام،مفتى الجمهورية، إن المجتمع المصرى تعارف على بعض الأيام للاحتفال ببعض المناسبات، مثل يوم "الأم، المولد النبوي، شم النسيم".
جاب كشري ومراته بتولد.. موقف كوميدي للفنان محمود عبد المغني.. فيديو
قال الدكتور ضياء القوصى، خبير المياه ومستشار وزير الرى الأسبق، إن إثيوبيا تحاول دائما كسر الوساطة فى حل أزمة سد النهضة، متابعا بقوله: "منطق الجانب المصرى معقول حتى الآن، وأتصور أن تكون الخطوة التالية فى الأزمة هى العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن للأسف الشديد".
عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقطع فيديو لسيدة تقطع جواز السفر المصري الخاص بها وتلقي بالبطاقة الشخصية على الارض وتضع قدمها عليها.
حل الفنان محمود عبد المغني، برفقة أسرته، ضيفًا على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن أسرته ومشواره الفني وأعماله القادمة.
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن تعطيل الدراسة غدا بالمحافظة جاء بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.
قال هاني الطير، جراح العظام العالمي بألمانيا، إن الجيش الألماني سيقوم بنقل التطعيم الخاص بفيروس كورونا إلى 60 موقعا، وذلك لبدء تطعيم كل المقيمين في ألمانيا، معقبا: الثلاثاء القادم سيشهد الإعلان عن أماكن التطعيم الخاصة بلقاح كورونا في ألمانيا.
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إن التعليم في مصر أصبح "خايب" في الفترة الماضية وهذه مشكلة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن التعليم في عهد الملك فاروق السابق كان متميزا جدا.
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إنه يتوقع إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية بين دونالد ترامب وجو بايدن بشكل رسمي بعد أسبوعين.
قال الإعلامي أحمد مجدي، إن بعض الولايات الأمريكية المؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بدأت تشهد العديد من الاحتجاجات، فى ظل ترقب الجميع إعلان نتائج الانتخابات الامريكية 2020.
قال الدكتور شريف محسن المنسق العام لمستشفيات العزل بجامعة عين شمس، إن هناك متابعة عالمية ومحلية لتأثير فيروس كورونا على المواطنين.