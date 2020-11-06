اخبار التوك شو.. حكم الاحتفال بعيد الحب المصري.. استقواء إثيوبيا بجهات خارجية في أزمة سد النهضة.. تزوير انتخابات أمريكا لـ صالح بايدن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، ونستعرض أبرزها كالآتي:







قال الدكتور شوقى علام،مفتى الجمهورية، إن المجتمع المصرى تعارف على بعض الأيام للاحتفال ببعض المناسبات، مثل يوم "الأم، المولد النبوي، شم النسيم".

إثيوبيا تستقوى بجهات خارجية.. خبير مياه يكشف عن الخطوة المقبلة في أزمة سد النهضة

قال الدكتور ضياء القوصى، خبير المياه ومستشار وزير الرى الأسبق، إن إثيوبيا تحاول دائما كسر الوساطة فى حل أزمة سد النهضة، متابعا بقوله: "منطق الجانب المصرى معقول حتى الآن، وأتصور أن تكون الخطوة التالية فى الأزمة هى العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن للأسف الشديد".

قطعت جواز السفر والبطاقة.. الباز يعرض فيديو لسيدة تتجرأ على مصر عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقطع فيديو لسيدة تقطع جواز السفر المصري الخاص بها وتلقي بالبطاقة الشخصية على الارض وتضع قدمها عليها.



حل الفنان محمود عبد المغني، برفقة أسرته، ضيفًا على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن أسرته ومشواره الفني وأعماله القادمة.

نصيحة عاجلة لـ مواطني الاسكندرية | تفاصيل قال اللواء محمد الشريف م حافظ الإسكندرية إن تعطيل الدراسة غدا بالمحافظة جاء بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

لأول مرة.. ألمانيا تعلن تقديم أول تطعيم ضد فيروس كورونا..فيديو

قال هاني الطير، جراح العظام العالمي بألمانيا، إن الجيش الألماني سيقوم بنقل التطعيم الخاص بفيروس كورونا إلى 60 موقعا، وذلك لبدء تطعيم كل المقيمين في ألمانيا، معقبا: الثلاثاء القادم سيشهد الإعلان عن أماكن التطعيم الخاصة بلقاح كورونا في ألمانيا.

