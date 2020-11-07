AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأنشطة الـ"أون لاين" تسيطر على طلاب الجامعات وتساهم فى توسيع فكرهم.. تفاصيل

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
تستعد كافة الجامعات  والكيانات الطلابية منذ بداية  العام الدراسى الجديد  لاعادة الانشطة الطلابية  بهدف توطيد العلاقات بين الطلاب ، و الترفيه عنهم خلال فترة الدراسة.

وقد اتجهت اغلب الكيانات الطلابية واتحاد طلاب الجامعات الى تنظيم نوع مختلف من الانشطة التى ظهرت بسبب ظروف فيروس كورونا ،  عبر مواقع التواصل الاجتماعى اون لاين ، حيث يتم تنظيم العديد من المسابقات  بنظام الاون لاين، والتصويت بشأنها الكترونيا.

كما يتم تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والعلمية عبر برامج الفيديو، دون الحاجة للتجمعات و القاعات، . 

وتم تطوير الانشطة العلمية و الثقافية  مثل ما ظهر بجامعة حلوان حيث دشن الطلاب نشاط نادى الكتاب  ، الذى يناقشون خلاله العديد من الطتب و الرويات و يتبادلون الخبرات عن بعد . 

و هناك انشطة اخرى مثل نادى العلوم و خميس المفكرين  و مسابقات بالرسم و الغناء و غيرها . 

و قد سيطرت هذه الانشطة على الطلاب خلال الفترة الحالية كما ان لها تاثيرا ايجابى عليهم وساهمت فى توسيع الفكر، ما جعل هذه الانشطة تسيطر على اغلب الجامعات خلال هذا العام الدراسى بجانب انشطة الجوالة و الرحلات و للانشطة الفنية و الثقافية و الرياضية الاخري .  


اقرا ايضا : 
جامعة عين شمس تكرم أطباء العظام لجهودهم في مواجهة كورونا

اقرا ايضا : 

بالأسماء.. جامعة حلوان تعلن عن الفائزين في مسابقة قصص الخيال العلمي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رعاية الشباب بجامعة حلوان: عودة الأنشطة الطلابية في العام الجامعي الجديد

استعدادات مكثفة بجامعة المنصورة لاستقبال العام الدراسي الجديد

غدًا.. انطلاق فعاليات معسكر استقبال الطلاب الجُدد وبانوراما الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج

جامعة حلوان: عودة الأنشطة الطلابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

للطلاب المستجدين بالجامعات.. تعرف على الأنشطة الطلابية التى يمكنكم ممارستها

ترشيحاتنا

مصر والإمارات السبب.. إعلامية كويتية: ديسمبر 2020 نهاية الإخوان من الوطن العربي

بعد انتشار صور تهافت العملاء على مشاهدتها.. مواصفات وأسعار سكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

هاني الناظر يكشف حقيقة توصل ألمانيا لـ علاج فيروس كورونا.. فيديو

نجم الأهلي السابق: ثقافة حسام عاشور دمرته وياريته فضل ساكت

حملة ترامب: الانتخابات لم تنته ومخالفات عديدة في بنسلفانيا

بعد العثور عليها مقتولة.. تشييع جثمان طالبة أسوان لمثواها الأخير| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا