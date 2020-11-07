الأنشطة الـ"أون لاين" تسيطر على طلاب الجامعات وتساهم فى توسيع فكرهم.. تفاصيل

تستعد كافة الجامعات والكيانات الطلابية منذ بداية العام الدراسى الجديد لاعادة الانشطة الطلابية بهدف توطيد العلاقات بين الطلاب ، و الترفيه عنهم خلال فترة الدراسة.





وقد اتجهت اغلب الكيانات الطلابية واتحاد طلاب الجامعات الى تنظيم نوع مختلف من الانشطة التى ظهرت بسبب ظروف فيروس كورونا ، عبر مواقع التواصل الاجتماعى اون لاين ، حيث يتم تنظيم العديد من المسابقات بنظام الاون لاين، والتصويت بشأنها الكترونيا.





كما يتم تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والعلمية عبر برامج الفيديو، دون الحاجة للتجمعات و القاعات، .





وتم تطوير الانشطة العلمية و الثقافية مثل ما ظهر بجامعة حلوان حيث دشن الطلاب نشاط نادى الكتاب ، الذى يناقشون خلاله العديد من الطتب و الرويات و يتبادلون الخبرات عن بعد .





و هناك انشطة اخرى مثل نادى العلوم و خميس المفكرين و مسابقات بالرسم و الغناء و غيرها .





و قد سيطرت هذه الانشطة على الطلاب خلال الفترة الحالية كما ان لها تاثيرا ايجابى عليهم وساهمت فى توسيع الفكر، ما جعل هذه الانشطة تسيطر على اغلب الجامعات خلال هذا العام الدراسى بجانب انشطة الجوالة و الرحلات و للانشطة الفنية و الثقافية و الرياضية الاخري .









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