AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينها دولة عربية.. الأمم المتحدة تحذر من المجاعة في 4 دول

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، من أن بوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا واليمن، معرضة لخطر المجاعة.

وورد في تقرير عن المنظمتين المذكورتين، أن "بعض الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق الأربع يواجهون حالة حرجة من الجوع، وأن النزاعات المتصاعدة والصعوبات المتزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى خطر المجاعة".

وأشار التقرير، إلى تظافر عدة عوامل منها "النزاعات والتدهور الاقتصادي والوضع المناخي ووباء كورونا، تدفع السكان للغرق بشكل أكبر في مرحلة الطوارئ لانعدام الأمن الغذائي".

وأكد التقرير، على أن "هذه المناطق الأربع بعيدة كل البعد عن كونها حالات منعزلة، حيث تظهر خارطة العالم أن معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد بلغت ذروات جديدة على مستوى العالم".

وأضاف التقرير أن "16 بلدا مهددة بزيادة مستويات الجوع الحاد"، وهذه البلدان هي فنزويلا وهايتي وإثيوبيا والصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والنيجر وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزيمبابوي والسودان ولبنان وسوريا وأفغانستان.

ترشيحاتنا

بـ جينز قصير .. لقاء الخميسي تثير الجدل على إنستجرام

اتفق مع فريق إماراتي.. أروابارينا يعتذر عن تدريب بيراميدز

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوسط الفني

الميراث القاتل.. مصرع شقيقين وإصابة والدتهما فى مشاجرة مع أبناء عمهم بالدقهلية

عالم مصري كبير يتوقع موعد إعلان رئيس أمريكا الجديد |شاهد

بيان عاجل من ترامب بشأن الانتخابات الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا