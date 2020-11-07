أحمد الفراج: من حق ترامب الترشح مجددا في 2024.. فيديو

قال الدكتور أحمد الفراج، الكاتب والمفكر السعودي، إن القانون في الولايات المتحدة الامريكية يتيح للرئيس أن يحكم فترتين ولذلك لو قام ترامب بالترشح مرة اخري عام 2024 فلن يمنعه القانون من ذلك.





وأضاف «الفراج» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن قبل عام 1948 كان الدستور الامريكي يسمح بترشح الرئيس لـ 4 فترات ولكن بعد ذلك تم تعديل الدستور لتصبح فترتين فقط من حق كل رئيس.





ومن جانبه قال نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إنه ينتظر عملية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية حتي تكتمل فرحته وفرحة أغلب الشعب الأمريكي بنجاح جو بايدن.





وأضاف «أبو عيسى» خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك 5 ولايات متأرجحة، 4 من تلك الولايات يرجحون جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الامريكية وولاية واحدة فقط هي التي ترجح دونالد ترامب للنجاح في الانتخابات.





وتابع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن جو بايدن يحتاج إلى فوزه في ولاية واحدة حتي يتم فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، مشيرا إلى أن جو بايدن اقترب جدا من الفوز بالانتخابات.





وأوضح نعمان أبو عيسي، أن خطاب جو بايدن الذي سيلقية الليلة لن يكون عن الاعلان بنجاحه في الانتخابات بسبب انه لا يوجد اتفاق حتي الان بين الجمهورين والديمقراطيين، بسبب ان الجمهورين يحاولون تصعيد الامور بسبب خسارتهم والديمقراطيين يطالبونهم بالهدوء.



