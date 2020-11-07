AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد الفراج: من حق ترامب الترشح مجددا في 2024.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:12 ص
ترامب
ترامب
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد الفراج، الكاتب والمفكر السعودي، إن القانون في الولايات المتحدة الامريكية يتيح للرئيس أن يحكم فترتين ولذلك لو قام ترامب بالترشح مرة اخري عام 2024 فلن يمنعه القانون من ذلك.

وأضاف «الفراج» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن قبل عام 1948 كان الدستور الامريكي يسمح بترشح الرئيس لـ 4 فترات ولكن بعد ذلك تم تعديل الدستور لتصبح فترتين فقط من حق كل رئيس.

ومن جانبه قال نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إنه ينتظر عملية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية حتي تكتمل فرحته وفرحة أغلب الشعب الأمريكي بنجاح جو بايدن.

وأضاف «أبو عيسى» خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك 5 ولايات متأرجحة، 4 من تلك الولايات يرجحون جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الامريكية وولاية واحدة فقط هي التي ترجح دونالد ترامب للنجاح في الانتخابات.

وتابع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن جو بايدن يحتاج إلى فوزه في ولاية واحدة حتي يتم فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، مشيرا إلى أن جو بايدن اقترب جدا من الفوز بالانتخابات.

وأوضح نعمان أبو عيسي، أن خطاب جو بايدن الذي سيلقية الليلة لن يكون عن الاعلان بنجاحه في الانتخابات بسبب انه لا يوجد اتفاق حتي الان بين الجمهورين والديمقراطيين، بسبب ان الجمهورين يحاولون تصعيد الامور بسبب خسارتهم والديمقراطيين يطالبونهم بالهدوء.

وأشار إلى أن الديمقراطيين ليسوا في حاجة الي استعجال النصر لانهم واثقين ان انتصارهم في الانتخابات قد أتي بالفعل ولكنها مسألة وقت وليس أكثر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب ينفعل على بايدن في أول مناظرة تليفزيونية

في ثاني مناظرة رئاسية مع بايدن.. ترامب يكشف موقفه من الانتقال السلمي للسلطة

عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: الولايات المتأرجحة تشير إلى تقدم جو بايدن على ترامب

أكثر من 100 مليون أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية

بعد فرز 56% من الأصوات.. بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا

ولايات متأرجحة.. ترامب يتقدم في بنسلفانيا وويسكونسن وأوهايو

ترشيحاتنا

أحمد فتحي: تمسكت بالبقاء مع الأهلي ولم نتفق فقررت الرحيل

المصري: لا يوجد شرط جزائي في عقد نجم الزمالك

فقدت حاسة الشم.. بسمة تكشف أعراض فيروس كورونا

فرنسا: لا علاقة للإرهاب بالدين الإسلامي.. نحارب أيديولوجيا متطرفة

شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل زفافها

أكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر 2020 .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. سارة نخلة تبهر متابعيها

طفرة طبية.. طباعة قلب ثلاثي الأبعاد 3D تنقذ حياة رضيع| فيديو

جريمة مفزعة.. أب هندي يذبح طفليه في غفلة من والدتهما| صور