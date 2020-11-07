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منوعات

مظاهرات ضد كورونا.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في لندن| فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
كورونا
كورونا
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عزة عاطف
ألقت الشرطة البريطانية القبض على ما يقرب من 200 متظاهر مناهضين لعمليات الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذلك أثناء سيرهم عبر لندن في الليلة الأولى من فرض إجراءات أكثر صرامة، ووفقًا للصور والمقاطع المنتشرة فإن قلة قليلة من الناس ارتدوا أغطية للوجه أثناء انضمامهم إلى "مسيرة المليون قناع".

والتي تعد حدثًا سنويًا يقع في الـ 5 من نوفمبر، يهدف لمكافحة السلطة وضد الفساد الحكومي، بميدان ترافالغار في لندن. 

بدأ الناس في المشي فوق كوبري ستراند وهم يهتفون "الحرية" و "لا مزيد من الإغلاق"، فيما حثتهم الشرطة على العودة إلى ديارهم. 

حمل العديد منهم لافتات كتب على إحداها: "لا مزيد من الإغلاق، لا مزيد من عمليات التستر، لا مزيد من الأقنعة، لا مزيد من الأكاذيب!"

كان ضباط لندن وقوات شرطة العاصمة في مكان الحادث، حين وصل شقيق «جيريمي كوربين» البالغ من العمر 73 عامًا، ومعه مكبر صوت على الرغم من تغريمه في السابق بمبلغ 10000 جنيه إسترليني لدوره في أحداث مكافحة الإغلاق. 

وقالت صحيفة The Met أنه تم القبض على 190 شخصًا إجمالًا، مع وجود 189 منهم قيد التحقيق لإخطار عقوبة ثابتة وشخص واحد يواجه غرامة قدرها 10000 جنيه إسترليني. 

ألقت الشرطة القبض على 4 متظاهرين، أحدهم كان يرتدي قناع جاي فوكس، بالقرب من بوابات محطة تشارينج كروس.

وهتف المتجمهرون أمام الشرطة "قف" بينما حاول الضباط تشجيع المتظاهرين على التجمع في مكان قريب للعودة إلى منازلهم. 

قال لهم أحد الضباط: "يجب أن تغادروا، فأنتم تنتهكون قيود مكافحة فيروس كورونا"، وأكدت الشرطة أن المتظاهرين تجاهلوا توجيهات الضباط وحذرت من اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد من لم يتفرقوا. 

وجاء في تغريدة نشرتها الشرطة "هذا التجمع غير قانوني ويعرض الآخرين للخطر"، نحن نوجه أولئك هناك للعودة إلى ديارهم، سيؤدي عدم القيام بذلك إلى اتخاذ إجراء تنفيذي.


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