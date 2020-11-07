شاهد.. صور من حفل خالد سليم بالموسيقى العربية

احيا الفنان خالد سليم الليلة السادسة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.، وقدم لجمهوره ١٢اغنية منهم قارئة الفنجان، وحشتوني، غايب عني.





وتتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن ، العراق ، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات )، إلى جانب أوبرا الأسكندرية ( 7 حفلات ) وأوبرا دمنهور( 4 حفلات ).



كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.



