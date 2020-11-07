AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. صور من حفل خالد سليم بالموسيقى العربية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
خالد سليم
خالد سليم
Advertisements
نبيل العدوى - عدسة / عمرو سيد - محمد زاهر
احيا الفنان خالد سليم الليلة السادسة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.، وقدم لجمهوره ١٢اغنية منهم قارئة الفنجان، وحشتوني، غايب عني.

وتتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن ، العراق ، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات )، إلى جانب أوبرا الأسكندرية ( 7 حفلات ) وأوبرا دمنهور(  4 حفلات ).

كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.

ويكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار.

بالإضافة إلى أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.
شاهد.. صور من حفل خالد سليم بالموسيقى العربية
شاهد.. صور من حفل خالد سليم بالموسيقى العربية
شاهد.. صور من حفل خالد سليم بالموسيقى العربية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي الحجار يحيي ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية بـ18 أغنية.. تعرف عليها

10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"

عاصي الحلاني يشعل رابع أيام الموسيقى العربية

عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية

هاني شاكر يحيي خامس أيام مهرجان الموسيقى العربية بـ18 أغنية.. تعرف عليها

بأغاني طربية.. سوما تشعل حفل الموسيقى العربية

ترشيحاتنا

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها

قصة غريبة.. زوجة الفنان محمود عبد المغني تروي تفاصيل ارتباطهما

آيتن عامر تهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده.. شاهد

شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل زفافها

صدمة في بيراميدز.. المدير الفني الجديد يعتذر عن تدريب الفريق

من الحب ما قتل.. فتاة أسوان تهرب للزواج بـ حبيبها فخلص عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات ضد كورونا.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في لندن| فيديو

تقليد رولزرويس.. إيطاليا تطرح السيارة أزنوم بالاديوم 2021 aznom palladium .. صور

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها