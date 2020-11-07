AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

"أريزونا" الأمريكية: عمليات الفرز بالولاية ستمتد حتى الأسبوع المقبل

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:46 ص
وزيرة خارجية ولاية
وزيرة خارجية ولاية (أريزونا) الأمريكية كاتي هوبز
Advertisements
أ ش أ
قالت وزيرة خارجية ولاية (أريزونا) الأمريكية كاتي هوبز، إنه لايزال هناك ما يقرب من ٢٥٠ ألفا إلى ٢٧٠ ألف بطاقة اقتراع لم يتم فرزها بعد في الولاية، مشيرة إلى أن عمليات الفرز ستمتد حتى الأسبوع المقبل.
وأضافت هوبز- في تصريح خاص لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الجمعة- أنه من بين هذه البطاقات يوجد ١٣٧ ألفا في مقاطعة (ماريكوبا) لم يتم فرزها بعد، إلا أنه عقب إعلان المزيد من النتائج الليلة فإن هذا العدد سينخفض إلى ١٠٠ ألف بطاقة اقتراع.
يشار إلى أن ولاية (أريزونا) لها ١١ مقعدا في المجمع الانتخابي.
وقد صوت الأمريكيون يوم الثلاثاء الماضي في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب"، ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانتخابات الأمريكية بصحف إسرائيل: توقعات بفوز بايدن.. 270 رقم الفوز لـ ترامب أو منافسه و5 ولايات تحسم الفائز.. هذا ما سيحدث حال تعادل المرشحين

الانتخابات الأمريكية 2020 .. فرص فوز بايدن على ترامب ترتفع بنسبة 85%

ترامب يتفوق على بايدن في جورجيا بعد فرز 95% من الأصوات.. وتقارب الفارق في أريزونا

نتيجة الانتخابات الأمريكية .. نيفادا وأريزونا تحسمان هوية الرئيس بـ آخر 250 ألف صوت .. ترامب يتعهد بمقاضاة كل ولاية فاز فيها بايدن .. والعالم يترقب الحدث الأكثر إثارة في تاريخ الدولة

إحدى مقاطعات نيفادا تعلن استقبال الأصوات عبر البريد حتى 12 نوفمبر

حاكم "أريزونا" يحذر من استباق النتائج قبل فرز جميع الأصوات في الولاية

ترشيحاتنا

مصدر أمنى يكشف حقيقة واقعة اختطاف فتاة بأسوان وقتلها

بعد انتشار صور تهافت العملاء على مشاهدتها.. مواصفات وأسعار سكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

فيفي عبدة تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها على أحمد خالد صالح

إثيوبيا تستقوى بجهات خارجية.. خبير مياه يكشف عن الخطوة المقبلة في أزمة سد النهضة

قصة غريبة.. زوجة الفنان محمود عبد المغني تروي تفاصيل ارتباطهما

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. سارة نخلة تبهر متابعيها

طفرة طبية.. طباعة قلب ثلاثي الأبعاد 3D تنقذ حياة رضيع| فيديو

جريمة مفزعة.. أب هندي يذبح طفليه في غفلة من والدتهما| صور