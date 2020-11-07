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أخبار العالم

ترودو: عقبات تواجه توزيع لقاحات كورونا الأولى في كندا في العام الجديد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، إنه يأمل في وجود لقاح قابل للتطبيق متاح للكنديين في الربيع، مشيرا إلى أن بعض الجرعات الأولية ستتطلب معالجة خاصة قد تعقد جهود التوزيع.
وفي تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، قال زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا: "نعلم أن بعض اللقاحات الأولى التي تم طرحها تتمتع بدرجات عالية جدا من الدعم اللوجستي الضروري - أشياء مثل المجمدات التي يمكن أن تحافظ على اللقاحات منخفضة عند -80 درجة مئوية، والتي لا تصلح للتوزيع الجماعي في الصيدليات عبر البلد، على سبيل المثال ، ولكن اللقاحات التي ستصل في وقت لاحق ستكون قادرة على القيام بذلك".
وأضاف: "لذلك يجب أن تكون لدينا خطة معقدة للغاية حتى نتمكن من طرح اللقاحات بالطريقة الصحيحة؛ اللقاحات المناسبة في المكان المناسب للأشخاص المناسبين".
وحددت اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، أربع مجموعات رئيسية ذات أولوية الحصول على لقاح كوفيد-19.
ويقول ترودو إن هؤلاء يشملون السكان الذين لديهم "درجة عالية من الضعف" ، مثل السكان الأصليين والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.
وجاءت تعليقات رئيس الوزراء ترودو في الوقت الذي سجلت فيه كندا 253470 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 اليوم الجمعة، مع ظهور إجماليات يومية مثيرة للقلق بشكل خاص في جميع أنحاء البلاد.

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